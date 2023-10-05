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مرأة

بدلا من الزيت.. طبيب يكشف فوائد الزبدة الفلاحي

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الزبدة البلدي الفلاحى. 
الفوائد التي تُقدمها لنا الزبدة البلديـة:
– بتناولكم للزبدة البلدية، ستتخلصون من الإمساك والمشاكل الهضمية التي تُعرقل عملية الهضم، حيث تلعب الزبدة البلدية دور المليـن.


– تحسن جودة الجلد لاحتوائها على الفيتامينات والمعادن، تُلعب الزبدة البلدية دورا كبيرا في تحسين جودة الجلد، وهو ما يُفسر تمتع سكان البادية ببشرة صحية ونضرة.


– ترفع مستوى الكولسترول الجيد في الدم على عكس ما هو مُشاع أن الزبدة البلدية تزيد مستوى الكولسترول السيء، فهي تقوم بزيادة نسبة الجيد منه في الدم، وبالتالي تقي من مجموعة من المشاكل التي تترتب عن الكولسترول الضار.


– تحتوي على مكونات كابحة للجراثيم، ومنها مكون الدياسيتيل والأسيطالدهايد.


– يُنصح بتقديمها لأطفال على وجه الخصوص خلال وجبة الفطور، لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تزود أجسامهم بالطاقة، وتزيد من نموهم وتقوي عظامهم.


– تحمي الأمعاء من الالتهابات والأمراض لأنها تحتوي على حمض البيوتريك الذي يعمل على بناء الأغشية المخاطية من المعدة إلى القولون وتحمي جدران الأمعاء من الإلتهابات والأمراض التي تُسببها البكتيريا الضارة في الأمعاء.


– تحتوي على أحماض الأوميغا 3، تُعتبر الزبدة البلدية من الأطعمة المهمة لصحة الجسم، خصوصا للوقاية من الأمراض القلبية وأمراض الأوعية الدموية.
– تقي من هشاشة العظام النساء في البداية لا يُصبن كثيرا بهشاشة العظام، وهو ما يُفسر فوائد الزبدة البلدية الغنية بالكالسيوم على صحة عظامهن.
 

 

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