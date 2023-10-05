أحمد الفيشاوي «محام» ضمن أحداث فيلم «عادل مش عادل»

يواصل الفنان أحمد الفيشاوى تصوير فيلمه الجديد “عادل مش عادل” ويجسد الفيشاوى ضمن أحداث الفيلم شخصية محامٍ.

ويدور الفيلم فى إطار كوميدى حيث يتعرض الفيشاوى للعديد من المشاكل.

فيلم "عادل مش عادل"، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزواي، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسرى.

أحمد الفيشاوى

كان الفنان أحمد الفيشاوي، قد كشف عن شخصيته في فيلم "ورد ريحان"، من خلال نشر صور من كواليس الفيلم ويجسد الفيشاوي، شخصية رجل يدعى زين، الذي يرتكب بعض الجرائم تجاه أي شخص يمارس عليه الكذب ، ويحاول من خلال الفيلم أن يوصل رسالة للجمهور وهي أن الشخص الكاذب يلقى جزءًا سيئاً في حياته ويعاقب من خلاله، ومن المقرر عرض الفيلم قريبًا في جميع دور العرض.

وكتب الفنان أحمد الفيشاوي، مُعلقًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، شخصية زين، محمود ريحان، من فيلم ورد ريحان".

فيلم ورد ريحان لـ أحمد الفيشاوي

وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، مليء بالغموض ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من: أحمد الفيشاوي، رانيايوسف، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، نبيل عيسي، وتأليف وإخراج محمد نبيل.