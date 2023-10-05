فيفا يعلن انطلاق كأس العالم لكرة الصالات للسيدات في 2025

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن انطلاق النسخة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات، وإقامتها في عام 2025 بمشاركة 16 منتخبا.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مشاركة منتخبين من أفريقيا في بطولة كأس العالم للصالات، وسيتم تحديد الدولة المستضيفة للبطولة في الفترة المقبلة.

واختتم منتخب مصر لكرة الصالات النسائية، بقيادة نادر رشاد، معسكره بالفوز على فريق آيرو سبورت للكرة النسائية وديا بنتيجة 12 / 0، أحرز الأهداف شروق إبراهيم 4 أهداف، وأمينة وليد 3 أهداف، ويارا صبري هدفين، وجنى محمود هدفين، وإسراء فرج هدف.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة نادر رشاد، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية "صالات"، عن إقامة وديات للمنتخب، بعدما تقدم في السابق بمقترح لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، بإقامة دوري كرة القدم النسائية "صالات"، أسوة بالدوري الممتاز للرجال "صالات" من أجل توسيع قاعدة الممارسة للعبة.

فيفا يوثق كأس العالم للسيدات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إطلاق فيلم تحت مسمى “لحظات” عبر منصاته الرسمية، يتضمن كواليس بطولة كأس العالم للسيدات التي أقيمت مؤخراً في أستراليا ونيوزيلندا.

وقال فيفا إن الفيلم يرصد لحظات الشغف والتحدي والإصرار وكواليس بطولة السيدات التي شهدت تحقيق أرقام قياسية بالجملة، كما يسلط الضوء على التجارب الفردية للاعبات المتنافسات على المجد العالمي.

وقالت فاطمة سامورا، الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم: "كانت بطولة كأس العالم للسيدات تاريخية، الفيلم الوثائقي هو تجسيد للروح والموهبة ومظاهر الشغف التي خلّدت هذه البطولة".

وأضاف: “يمثّل هذا الفيلم برهاناً على النمو الهائل والشغف الذي شهدتهما كرة القدم النسائية، ويأخذ المشاهدين في رحلة للوقوف على تألق المواهب الخارقة على المستطيل الأخضر والتعرف على خبايا حياة اللاعبات خارج الملعب، كما يقدم نظرة عن كثب على التجربة التي جسَّدتها هذه البطولة وروح التفاني والانتصارات التي دفعت كأس العالم للسيدات إلى تحقيق أرقام قياسية غير مسبوقة”.