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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تصميم مختلف.. منى زكي تثير ضجة بفستانها| شاهد

منى زكي
منى زكي

شاركت الفنانة منى زكي، متابعيها بفيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة. 

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وتألقت منى زكي، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الموف ومطرز باللون الذهبي بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت منى زكي، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت منى زكي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور منى زكي

مني منى زكى صور منى زكي اطلالات منى زكى اخبار منى زكى

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