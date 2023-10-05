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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وصول سيارات الدعم من البحيرة والإسكندرية لسرعة التعامل مع السيول بمطروح

وصول عربات سحب المياه
وصول عربات سحب المياه من الاسكندرية والبحيرة

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسي مطروح عن وصول سيارات الدعم "الطوارئ" من شركتي مياه الشرب في البحيرة والإسكندرية، بعد تواصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لدعم المحافظة بالسيارات اللازم، لسرعة التعامل مع المناطق المتضررة من الأمطار والسيول بمدينة مرسي مطروح.

 

مرسى مطروح.. مياه السيول تغطي المقابر بالنجيلة والكيلو 4

رئيس مدينة مرسى مطروح يتابع تأمين الكهرباء بمنطقة الكيلو 4| صور


وتابع عبد المجيد وصولا أو دفعة من سيارات الدعم "الطوارئ" من شركتي مياه الشرب في البحيرة والإسكندرية، للعمل بمناطق الكيلو ٤ والخروبة ووادي الرمل والقصر، المتضررين من السيول التي ضربت المدينة ليلة أمس، طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وتابع رئيس مدينة مرسي مطروح علي عملية تأمين التيار الكهربائي بالأعمدة بالتنسيق مع شركة كهرباء البحيرة ومراجعة أكشاك المحولات، في منطقة الكيلو 4، مع تلقي البلاغات التي تصل عبر عمليات عمليات المحافظة ومجلس المدينة لسرعة التعامل الفوري.


ويتابع رئيس مدينة مرسي مطروح ميدانيا مع المعدات وسيارات مجلس المدينة وفرق الطوارئ رفع تراكمات تجمعات مياه الأمطار بالطريق الدولي والشوارع الرئيسية والميادين العامة منطقة الكيلو 4، من خلال معدات وسيارات الحملة الميكانيكية وإدارة تحسين البيئة المسئولة عن التعامل مع الطقس غير المستقر وحالات الطوارئ تحت إشراف نواب رئيس المدينة.


ورفع مركز ومدينة مرسي مطروح درجة الاستعداد القصوى في كافة الإدارات الخدمية بمجلس المدينة نظرا للأمطار والسيول التي ضربت مرسي مطروح منذ ليلة أمس من خلال فرق الطوارئ بمجلس المدينة ومعدات وسيارات المركز بوسط المدينة بمنطقة الكيلو 4 طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.


وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح علي تفعيل غرفة العمليات والأزمات لمتابعة الحالة العامة للطقس وجهود فرق الطوارئ بمجلس المدينة بالتعامل الفوري مع تراكمات الأمطار بنطاق المدينة والمركز منذ الصباح، وذلك في إطار تكليفات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بسرعة التعامل الفوري مع تجمعات المياه.


ووجه رئيس المدينة، لإدارة تحسين البيئة والحملة الميكانيكية ورؤساء القرى رفع تجمعات مياه الأمطار والسيول في نطاق محل عمله من خلال المعدات والسيارات الخاصة بالتعامل مع تجمعات مياه الأمطار بنطاق الأحياء الثمانية بالمدينة والطرق السريعة شرقا وغربا، في حالة الطقس غير المستقر طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.


وأعلن رئيس مدينة مرسي مطروح، عن تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين بغرفة عمليات المجلس لتعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة على رقم 0464933158/0464935266، والتنويه عبر صفحة المدينة الرسمية للتنبيه بما يستجد.

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