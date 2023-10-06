تسلا موديل Y ستاندر 2024 تباع بهذه الأسعار

أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن تخفيض أسعار سياراتها الجديدة تسلا Y و X موديل 2024 ، وتنتمي سيارة تسلا Y الي فئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية ، حيث انه تم إنتاج سيارة تسلا Y لأول مرة عام 2020 وتستعمل نفس منصة تسلا 3 .

تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

- محرك تسلا موديل Y :

تحصل سيارة تسلا موديل Y الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي واحد تم تثبيته علي العجلات الخلفية للسيارة ، ويمكن لسيارة تسلا موديل Y أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 418 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها مرة أخري .

تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

وتحتوي تسلا موديل Y ذات المدي البعيد Long Range علي محركين كهربائيين ويمكن لسيارة تسلا Long Range أن تقوم بقطع مسافة تصل إلى 531 كم/ساعة .



سيارة تسلا موديل Y موديل 2024 تنافس العديد من الإصدارات منها ، هيونداي ايونيك 5 ، و كيا EV6 ، و فولكس فاجن ID4 ، و تويوتا BZ4X ، و سوبارو سوليتير .

- سعر تسلا موديل Y :

تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

تباع تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024 بالسوق العالمي من 45.380 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 170.175 ألف ريال سعودي .