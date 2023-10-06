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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تسلا موديل Y ستاندر 2024 تباع بهذه الأسعار

تسلا موديل Y الجديدة
تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

أعلنت شركة تسلا الأمريكية عن تخفيض أسعار سياراتها الجديدة تسلا Y و X موديل 2024 ، وتنتمي سيارة تسلا Y الي فئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية ، حيث انه تم إنتاج سيارة تسلا Y  لأول مرة عام 2020 وتستعمل نفس منصة تسلا 3 .

 تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

- محرك تسلا موديل Y :

تحصل سيارة  تسلا موديل Y الكهربائية علي قوتها من محرك كهربائي واحد تم تثبيته علي العجلات الخلفية للسيارة ، ويمكن لسيارة  تسلا موديل Y أن تقوم بقطع مسافة تصل الي 418 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لشحنها مرة أخري .

 تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

وتحتوي تسلا موديل Y  ذات المدي البعيد Long Range علي محركين كهربائيين ويمكن لسيارة تسلا  Long Range  أن تقوم بقطع مسافة تصل إلى 531 كم/ساعة .


سيارة  تسلا موديل Y  موديل 2024 تنافس العديد من الإصدارات منها ،  هيونداي ايونيك 5 ، و كيا EV6 ، و فولكس فاجن ID4 ، و تويوتا BZ4X ، و سوبارو سوليتير .

- سعر تسلا موديل Y :

 تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024

تباع تسلا موديل Y الجديدة ستاندر موديل 2024 بالسوق العالمي من 45.380 ألف دولار أمريكي ، أي ما يعادل 170.175 ألف ريال سعودي .

تسلا موديل Y X موديل 2024 تسلا Y السيارات الكروس أوفر الكهربائية محرك تسلا موديل Y تسلا موديل Y الكهربائية هيونداي أيونيك 5 كيا EV6 فولكس فاجن ID4

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