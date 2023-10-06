أخبار السيارات| مقارنة بين مينى كانترى مان و بي إم دبليو 118 الهاتشباك 2024 ... هل المحرك الأصغر دائما الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود؟

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أصدرت الحكومة المصرية عددا من القوانين التي تهدف الى تيسير إجراءات حصول المواطنين من ذوي الهمم على سيارات تساعدهم في التنقل والذهاب الى أعمالهم بكل سهولة دون مساعدة من أحد ، ويتوافر بداخل السوق المصري للسيارات المستعملة عدد كبير من السيارات التي يرغب في اقتنائها المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة .

تنتج شركات تصنيع السيارات الإصدارات بكافة أشكال المحركات ، وذلك من اجل تلبية احتياجات المواطنين في كافة أنحاء العالم ، وبالتالي يتم إنتاج سيارات بمحركات كبيرة وصغيرة ، وذلك لان هناك من يحب اقتناء السيارات التي تحتوي علي محركات كبيرة وهناك من يحب اقتناء السيارات التي تعمل بـ محركات صغيرة .

يتواجد داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من الإصدارات الجديدة موديل 2023 ، وذلك من أجل تلبية احتياجات المواطنين ، وتوافره هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات عالميا بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع السيارات بعدة أزمات منها ، عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة مما أدي الي وضع " أوفر برايس " علي السعر الرسمي للسيارة .

اقتربت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 من بعضها البعض ، وذلك بسبب عدم استقرار أسعار السيارات عالميا، وذلك يعود الي المشكلات التي واجها قطاع صناعة السيارات عالميا والتي كان منها ، عدم استقرار سعر صرف الدولار ، وعدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

تقدم شركة ام جي العديد من السيارت داخل السوق المصري، منها النسخة ZS موديل 2023 التي تنتمي إلى عائلة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتمطرحها محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات بسعر يبدأ من 804,990 للفئة الأولى COMFORT.

أعلنت شركة هوندا عن طرازها الجديد هوندا باسبورت موديل 2024 وتنتمي باسبورت الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، وتظهر باسبورت بالعديد من المواصفات الجديدة ، بالإضافة الي تصميمها المميز والأنيق .