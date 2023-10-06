بـ مسيرة من قصر روض الفرج.. الثقافة تحتفل بـ50 عاما على انتصارات أكتوبر

احتفلت الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم، بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تحت رعاية الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني.

وشاركت في الاحتفالية، فرقة النيل للفنون الشعبية، بإشراف الفنان محمد حجاج، حيث انطلقت في مسيرة من قصر روض الفرج، مرورا بكورنيش النيل “ماسبيرو”، وصولا إلى ميدان الشهيد عبد المنعم رياض، ثم العودة إلى قصر روض الفرج.

وكانت الإدارة المركزية للشئون الفنية، قد احتفلت بذكرى انتصارات أكتوبر، وأقامت احتفالية كبرى تحت عنوان "مصر 5000 و 50 سنة عبور" والتي أحياها المطرب الكبير علي الحجار.

وأقيمت الاحتفالية على مسرح السامر بالعجوزة وحضر فبها الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

كما حضر سفير دولة فينزويلا ويلمار بارينتوس ومجموعة كبيرة من قيادات وزارة الثقافة.

من ناحية أخرى، أذاعت قناة الحياة احتفال وزارة الثقافة بمرور 50 عاما على ذكرى انتصارات أكتوبر على الهواء مباشرة، بحضور جماهيري كبير.