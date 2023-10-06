النصر يتعادل 2-2 مع أبها في الدوري السعودي

انتهت مباراة النصر وأبها، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2-2، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي.

جاءت ثنائية النصر عن طريق أوتافيو وتاليسكا في الدقائق 3، 28.

بينما جاء هدفين أبها عن طريق سعد بقير في الدقيقة 36 من ركلة جزاء، وإيكامبي في الدقيقة 90+2.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: أليكس تيليس - لابورت - علي لاجامي - سلطان الغنام

خط الوسط: بروزوفيتش - عبد الله الخبيري - أوتافيو - ساديو ماني

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندرسون تاليسكا

وبهذه النتيجة، يحتل فريق النصر المركز الثاني برصيد 21 نقطة من جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما يأتي فريق أبها في المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.