ديربي جدة.. موعد مباراة الاتحاد والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم العربية، قمة من العيار الثقيل، بين قطبي مدينة جدة الاتحاد والأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.



موعد مباراة الاتحاد والأهلي والقنوات الناقلة



وتقام مباراة الاتحاد والأهلي في تمام التاسعة مساء، وتذاع عبر شبكة SSC السعودية، الناقل الحصري للبطولة.



ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث ببطولة الدوري السعودي برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الأهلي في المركز السابع بـ 19 نقطة.



في سياق متصل، كشف محمد عبد الشافي، نجم نادي الزمالك، عن توقعاته لمباراة الاتحاد الوأهلي.

وسبق وأن لعب محمد عبد الشافي في صفوف أهلي جدة خلال الفترة من 2014 حتى 2018.

وقال محمد عبد الشافي في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية:" أهلي جدة فقد 5 نقاط في آخر جولتين ما تسبب في تراجعه للمركز السادس، والانتصار اليوم سيرفع من معنوياته ويدفعه للمزيد من الانتصارات، أما الهزيمة أو فقدان أي نقطة، ربما يحبطه ويؤثر على موقفه في المسابقة".

وأضاف: "اللقاء يمثل مرحلة عنق الزجاجة، للخروج من دائرة نزيف النقاط، والعودة إلى الواجهة”.

وأختتم: “لاعبو أهلي جدة مطالبون بتحمل المسؤولية وتقديم كل ما عندهم، لأن الفريق يحتاج لانتصار يعيد له الثقة، وأنا واثق أن الأهلي قادر على الفوز اليوم والمنافسة على اللقب”.