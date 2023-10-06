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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فى مباراة مثيرة.. فاركو يتعادل مع سيراميكا كليوباترا بهدفين في الدوري

فريق سيراميكا كليوباترا
فريق سيراميكا كليوباترا

انتهت مباراة فريق سيراميكا كليوباترا ونظيره فاركو بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري الممتاز.

بدأ لقاء فريق سيراميكا كليوباترا وفاركو بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء حرب 6 أكتوبر.

واعتمد لاعبو سيراميكا كليوباترا على الضغط المتقدم على نظيره فاركو في اللحظات الأولى من عمر اللقاء.

سدد عمرو جمال مهاجم فريق فاركو كرة مزدوجة تمر من دفاعات سيراميكا كليوباترا إلى خط التماس.

ومرر صديق ايجولا كرة ماكرة تصل إلى جون ايبوكا لينفرد بحارس فاركو ويسكنها الشباك محرزا الهدف الأول لصالح سيراميكا كليوباترا. 

تصدي محمد بسام حارس مرمى فريق سيراميكا كليوباترا لتسديدة قوية من محمد فخري لاعب فاركو ويبعدها إلى خارج المرمى.

وتلقي الجزائري أحمد قندوسي تمريرة سحرية داخل منطقة الجزاء سددها فى باك سعيد شيكا وأحرز الهدف الثاني لصالح سيراميكا كليوباترا أمام فاركو. 

وسدد صديق ايجولا نجم فريق سيراميكا كليوباترا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء تمر إلي جوار مرمى سعيد شيكا حارس فاركو.

وحصل رجب نبيل لاعب سيراميكا كليوباترا على بطاقة صفراء بعد ارتكابه خطأ ضد لاعب فاركو أمام منطقة الجزاء.

وتعرض سيف تيري لاعب فاركو إلى الإصابة وخضع للعلاج بعد تعرضه للسقوط داخل منطقة الجزاء لفريق سيراميكا كليوباترا.

سدد ولد علي قذيفة صاروخية من خارج منطقة الجزاء تسكن شباك محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا محرزا الهدف الأول لصالح فريقه. 

ومرر احمد فؤاد لاعب فاركو كرة خلف دفاعات سيراميكا كليوباترا وتصل إلى سيف تيري وسددها فى شباك محمد بسام حارس المرمى معلنا هدف التعادل.

ومنح وائل فرحان حكم اللقاء انذارين لأحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا وعمرو جمال مهاجم فاركو بعد الاحتكاك بينهما. 

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مجريات الشوط الثاني 

 

واصل فريق سيراميكا كليوباترا الضغط على دفاعات فاركو وحصل أحمد قندوسي على ركل حرة خارج منطقة الجزاء.

وتصدي سعيد شيكا لتسديدة قوية من صديق ايجولا لاعب سيراميكا كليوباترا ليبعدها الي ضربة ركنية. 

أنقذ سعيد شيكا حارس فاركو مرماه من هدف محقق بعدما انفرد جون ايبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا وسدد الكرة فى يد حارس المنافس. 

وتألق سعيد شيكا حارس فاركو وتصدى لتسديدة قوية لمهاجم سيراميكا كليوباترا جون ايبوكا من خارج منطقة الجزاء. 

ودفع أيمن الرمادى مدرب سير كليوباترا بالثنائي أحمد ياسر ومحمد التوني بدلا من محمد ابراهيم وصديق ايجولا.

وأنقذ سعيد شيكا حارس فاركو مرماه من أهداف محققة عن طريق أحمد ياسر وجون ايبوكا ومحمود زالاكا نجوم فريق سيراميكا كليوباترا. 

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