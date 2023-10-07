بسبب استحواذه على تويتر.. إيلون ماسك يخضع للتحقيق| تفاصيل

يخضع الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بشأن استحواذه على شركة تويتر العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، حسبما تم الكشف عنه يوم الخميس الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع صحيفة "theguardian"، يتعلق التحقيق بما إذا كان إيلون ماسك قد انتهك قوانين الأوراق المالية الفيدرالية في عام 2022 عندما اشترى أسهمًا في تويتر، والتي أعاد تسميتها لاحقًا باسم إكس X، بالإضافة إلى البيانات والملفات المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات التي قدمها بشأن الصفقة.

وتزعم هيئة الأوراق المالية والبورصة فشل ماسك في المثول للإدلاء بشهادته في 15 سبتمبر، في التحقيق الذي تجريه الوكالة بشأن شرائه شركة تويتر العام الماضي.

وفي شهر مارس من عام 2022، اشترى إيلون ماسك حصة قدرها 9.2% في تويتر وأصبح المساهم الأكبر في الشركة، لم يتم الكشف عن عملية الشراء في الملف الذي تم تقديمه لهيئة الأوراق المالية والبورصة SEC حتى الشهر التالي، مما دفع أغلب المساهمون في تويتر حينها إلى رفع دعوى قضائية ضد التقديم المتأخر بعد فترة وجيزة.

وعلى الرغم من رفض دعواهم. وفي مواجهة المحاكمة التي سعت إلى إجباره على إكمال الصفقة، اشترى إيلون ماسك الأسهم المتبقية في تويتر في صفقة بقيمة 44 مليار دولار واستحوذ على الشركة في أكتوبر 2022.

وتم الكشف عن تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات يوم الخميس المضي، عندما رفعت الوكالة الأمريكية دعوى قضائية لإجبار إيلون ماسك على الإدلاء بشهادته في تحقيقها، وهو ما وافق عليه سابقا ثم نكث عنه.

وفي الشكوى، كتب محامو هيئة الأوراق المالية والبورصة أن "رفض ماسك المستمر يعيق ويؤخر" تحقيق الهيئة فيما إذا كان هناك انتهاك لقوانين الأوراق المالية الفيدرالية عند شراء تويتر.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إنها استدعت إيلون ماسك في مايو 2023، وطلبت منه الإدلاء بشهادته في مكتب الوكالة في سان فرانسيسكو، وإنه وافق على المثول الشهر الماضي.

إيلون ماسك يعترض

ولكن قبل يومين من الموعد المقرر للإدلاء بشهادته، أثار إيلون ماسك "العديد من الاعتراضات الزائفة" وأخبر لجنة الأوراق المالية والبورصات أنه لن يمثل، حسبما ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات، كما رفض "ماسك" أيضًا مقترحات هيئة الأوراق المالية والبورصة لإجراء الإيداع في تكساس، حيث يقيم بشكل قانوني، في أكتوبر أو نوفمبر.

وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات إن من بين اعتراضاته أن هيئة الأوراق المالية والبورصة كانت تحاول "مضايقته'"، وأن محاميه يحتاج إلى وقت لمراجعة المواد ذات الصلة المحتملة الواردة في سيرة ماسك التي نُشرت الشهر الماضي.

وقال بيان صادر عن أليكس سبيرو، محامي إيلون ماسك: "لقد أخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات بالفعل شهادة السيد ماسك عدة مرات في هذا التحقيق المضلل - وهذا يكفي".

خلاف طويل الأمد بين إيلون ماسك وهيئة الأوراق المالية والبورصة

ويؤدي تقديم ملف يوم الخميس، إلى تصعيد الخلاف طويل الأمد بين إيلون وهيئة الأوراق المالية والبورصة والذي يعود تاريخه إلى تغريدة شاركها الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، في عام 2018 التي قال فيها إنه يخطط للاستحواذ على شركة تسلا Tesla وتأمين التمويل لها.

وفي وقتها، فرضت عليه هيئة الأوراق المالية والبورصة غرامة قدرها 20 مليون دولار بتهمة تضليل المستثمرين، وأجبرته على التنحي عن منصبه كرئيس للشركة، وهي العقوبة التي قال في تغريدات لاحقة إنها “تستحق العناء”، ومنذ ذلك الحين، قام “ماسك” بتشويه سمعة هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) مرارًا وتكرارًا، والتي فتحت معه عدة تحقيقات على مر السنين.

الجدير بالذكر، أن إيلون ماسك بعد أيام من الكشف عن حصته في تويتر بشكل رسمي، قبل مقعدا ضمن مجلس إدارة تويتر ثم رفضه، وهو المنصب الذي كان سيمنعه من الحصول على المزيد من الأسهم.

وبعد الإعلان عن خطط لشراء الشركة في أواخر أبريل من عام 2022، حاول الخروج من الصفقة، زاعما أن تويتر لم يكشف عن عدد حسابات الروبوتات على منصته.