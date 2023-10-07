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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

مكافحة الإدمان وجامعة القاهرة يجريان اختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات

صدى البلد

أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ، المرحلة الثانية من الاختبارات للمتقدمين لدبلوم خفض الطلب على المخدرات بجامعة القاهرة للعام الدراسي 2023/2024 ، بالتعاون مع قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة.

وحرص الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، على حضور لجنة الاختبارات الشفوية للمتقدمين بعد اجتيازهم الاختبار التحريري ، لاختيار أفضل العناصر  للالتحاق بدبلوم خفض الطلب على المخدرات وذلك، بحضور الدكتور أيمن عامر رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتورة عزة عبد الكريم أستاذ علم النفس بكلية الاداب جامعة  القاهرة . 
 

وأعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ، عن فتح باب التقديم لدبلوم خفض الطلب على المخدرات "دبلوم مهني عام" للعام الدراسي المقبل 2023- 2024 اعتبارا من 1 أغسطس 2023 ، وحتى يوم 31 أغسطس 2023 ، لإعداد كوادر مؤهلة للعمل في مجال الوقاية والعلاج من الإدمان بالشراكة مع قسم علم النفس – كلية الآداب جامعة القاهرة وذلك للعام السابع على التوالي، لافتة إلى أنه سبق وتم الاستعانة بجميع خريجي الدفعة الأولى من دبلوم خفض الطلب على المخدرات للعمل في صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي كما تم الاستعانة بأفضل العناصر من بعض خريجي الدفعات التالية.

ويتم اختيار أفضل الكوادر التدريبية المُتخصصة من الأساتذة في مجال علم النفس والطب النفسي واﻻجتماع لتقديم منهج دراسي متخصص حول اضطرابات تعاطي المواد المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية من كافة المنظورات العلمية وعبر رؤية متكاملة للمداخل العلمية المختلفة ، ويتم تنفيذ تدريب عملي لمدة 300 ساعة على مدار العام الدراسي ، بهدف توفير كوادر مدربة ومؤهلة للتعامل مع خفض الطلب، وتعظيم قيمة البحث العلمي في مواجهة المشكلة، وكذلك الربط بين المنهج النظري والخبرة العلمية في الوقاية والعلاج والتأهيل.

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