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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توجيه عاجل .. السيسي يتابع تطورات الأحداث في غزة من مركز إدارة الازمات الاستراتيجي

الرئيس في مركز إدارة
الرئيس في مركز إدارة الازمات الاستراتيجي

 أعلنت الرئاسة المصرية أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يُتابع الموقف العام  للأحداث من خلال مركز إدارة الازمات الاستراتيجي، و ذلك في ضوء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، و يوجه بتكثيف الاتصالات المصرية لاحتواء الموقف ومنع المزيد من التصعيد بين الطرفين.

وكانت دولة الاحتلال ومواطنوها اليوم، السبت، استيقظوا على أكثر من 2000 صاروخ من المقاومة الفلسطينية، فيما أشارت وسائل إعلامية إلى أن أعداد الصواريخ بلغت 5000 صاروخ، إلى جانب هجوم كاسح من القوات الأرضية للمقاومة.

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وسمع في الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت 7 أكتوبر 2023، أصوات الانفجارات داخل المستوطنات الإسرائيلة، وأصوات إطلاق النار مع قوات الأمن الإسرائيلية.

فيما قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إنه تم تفعيل القبة الحديدية، وإطلاق صفارات الإنذار، إثر القصف الذي طال بلدات من جنوب تل أبيب إلى شمالي حدود غزة، ومستوطنات غلاف غزة وبئر السبع وعراد في النقب.

الرئيس في مركز إدارة الازمات الاستراتيجي
الرئيس في مركز إدارة الازمات الاستراتيجي

الرئيس في مركز إدارة الازمات الاستراتيجي
الرئيس في مركز إدارة الازمات الاستراتيجي
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