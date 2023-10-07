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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

رسميا| الهيئة الوطنية للانتخابات: تسلمنا أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

صدى البلد

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي منذ قليل، إن لجنة تلقي أوراق الترشح لـ الانتخابات الرئاسية 2024، أغلقت في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم السبت، باب تلقى أوراق الترشح، وذلك بالنسبة لليوم الثالث من المدة المحددة للترشح.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، أن اليوم الثالث شهد حضور الدكتور محمود فوزي، بأوراق المرشح عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة 2024، مشيرا إلى أن لجنة تلقي أوراق الترشح مستمرة في عملها، حيث ستعقد غدا، اجتماعها الرابع؛ لتلقي أوراق المرشحين للانتخابات الرئاسية.

موعد غلق الترشح للانتخابات الرئاسية

وأغلقت لجنة تلقي أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، باب تلقى أوراق الترشح، أمس الجمعة، اليوم الثاني من المدة المحددة للترشح.

وحضر المستشار الدكتور محمود فوزي وكيل المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، إلى مقر القاعة المخصصة لتقديم طلبات الترشح، مصطحبا معه فريق الحملة الانتخابية، حاملين أعدادا كبيرة من الصناديق التي تحتوي على نماذج تأييد المواطنين، الصادرة عن مكاتب التوثيق من مختلف محافظات الجمهورية.

وملأ المستشار الدكتور محمود فوزي، نموذج طلب الترشح عن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمعد لذلك بالهيئة الوطنية للانتخابات، بصفته الوكيل عن المرشح، وكذا ملأ الإقرار الخاص بالجنسية المصرية، بأنه مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، والإقرار بعدم سابقة الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، فضلًا عن الإقرار الخاص بتمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

وتضمنت أوراق المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد، وصورة رسمية من المؤهل الدراسي، وصحيفة الحالة الجنائية، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي الصادر من المجالس الطبية المتخصصة، متضمنا نتيجة توقيع الكشف الطبي، وصورة شخصية حديثة.

واستقبلت الهيئة الوطنية للانتخابات نماذج التأييد الصادرة من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتي بلغ عددها نحو مليون و365 ألف تأييد، وكذلك نماذج التزكية الصادرة عن أعضاء مجلس النواب، والتي بلغ عددها 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب.

وبذلك يكون المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أول من يتقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من بين راغبي الترشح، في ثالث أيام تلقي طلبات الترشح، والتي تمتد 10 أيام وفق الجدول الزمني.

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