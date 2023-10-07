عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

تهدد أمريكا وأوروبا وأفريقيا في هذا الموعد.. ما هي حمى الضنك؟

حمى الضنك
حمى الضنك

تشكل حمى الضنك تهديدًا كبيرًا في مناطق مختلفة من العالم، حيث من المتوقع أن ينتشر المرض في جنوب الولايات المتحدة وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى مناطق جديدة في أفريقيا خلال العقد القادم.. فما القصة؟

أرجعت منظمة الصحة العالمية، هذا التوسع في انتشار مرض حمى الضنك إلى ارتفاع درجات الحرارة التي توفر بيئة ملائمة لتكاثر البعوض المُسبب للعدوى.

تفشٍ قاسٍ لـ حمى الضنك.. الصحة العالمية تكشف عن "تهديد كبير" للعالم

وفاة وإصابة الآلاف.. شاهد| حمى الضنك تتفشى بشكل كبير في بنجلاديش

تشبه أعراض الإنفلوانزا.. حمى الضنك قتلت وأصابت الآلاف في بنجلاديش

مرض جديد يهدد العالم.. ماذا تعرف عن حمى الضنك وكيفية الوقاية منها؟

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

بعد وفاة 1000 شخص في بنجلاديش.. أعراض صادمة لحمى الضنك| تعرف عليها

ما هي حمى الضنك؟

تعتبر حمى الضنك مرضًا يصعب اكتشافه، حيث أن معظم المصابين لا يظهرون أعراضًا واضحة، مما يؤدي إلى ارتفاع محتممعدلات الإصابة الفعلية أكثر من الأرقام المسجلة. 

يعاني المصابون بحمى الضنك من الحمى وتشنجات العضلات وآلام شديدة في المفاصل، وتعرف هذه الحالة بـ"حمى تكسير العظام". 

في الحالات الشديدة، يمكن أن تكون الحمى الضنكية قاتلة، وعلى الرغم من وجود لقاح للمرض، إلا أنه لا يوجد علاج محدد له.

وتعاني آسيا وأمريكا اللاتينية من انتشار حمى الضنك منذ وقت طويل، حيث يتسبب المرض في وفاة حوالي 20 ألف شخص سنويًا.

وارتفعت معدلات الإصابة بهذا المرض بشكل كبير في جميع أنحاء العالم منذ عام 2000، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تغير المناخ وزيادة السفر والتنقل والتوسع الحضري.

خطر حمى الضنك القادم

رغم أن عدد الحالات المسجلة لا يزال محدودًا، إلا أنه تم تسجيل 4.2 مليون إصابة عام 2022 في مختلف أنحاء العالم. 

وحذر خبراء الصحة العامة من توقع مستويات عدوى قياسية خلال العام الحالي، حيث تشهد بنجلاديش حاليًا أسوأ تفشي لحمى الضنك على الإطلاق، حيث توفي أكثر من ألف شخص.

قدم جيريمي فارار، أخصائي الأمراض المعدية الذي انضم إلى منظمة الصحة العالمية في مايو الماضي، تحذيرًا بشأن خطورة حمى الضنك، مشيرا إلى ضرورة زيادة الحوار حول هذا المرض وإعداد الدول للتعامل مع الضغوط الإضافية التي ستواجهها في المستقبل، خاصة في المدن الكبرى.

أين تنتشر حمى الضنك؟

فارار، الذي عمل في مجال الأمراض المعدية في فيتنام لمدة 18 عامًا، أوضح أنه من المتوقع انتشار المرض واستقراره في مناطق جديدة في الولايات المتحدة وأوروبا وأفريقيا، حيث ينتقل المرض بالفعل على نطاق محدود. 

وحذر جيريمي فارار، أيضًا من أن ذلك سيضع ضغطًا هائلاً على أنظمة الرعاية الصحية في العديد من البلدان، مشددا على أهمية التوعية والتثقيف للجمهور حول الوقاية من لدغات البعوض وتجنب التجمعات المائية التي تعتبر بيئة تكاثر للبعوض.

علاوة على ذلك، يجب على السلطات الصحية تعزيز قدرتها على الكشف المبكر عن حمى الضنك وتشخيصها بشكل سريع وفعال، وتوفير الرعاية الطبية الملائمة للمرضى المصابين. 

حمى الضنك أعراض حمى الضنك علاج حمى الضنك انتشار حمى الضنك منظمة الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

صدمة في الوسط الفني .. سبب وفاة نجم مسرح مصر الشاب

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

مستشفيات شمال سيناء ترفع درجات الاستعداد لاستقبال مصابي فلسطين

معلق شهير يثير الجدل بعد طرد عواد في مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تل أبيب تغرق في الظلام.. المقاومة تقصف ثاني أكبر محطة كهرباء بإسرائيل

نفخت وشي وشفايفي !! تعليق صادم من هند عبد الحليم على إزالة الشامة من وجهها

طوفان الأقصى.. اشتباكات بـ21 موقعا وهجوم بري وبحري وجوي وهذا حجم الخسائر| تفاصيل

موضوعات متعلقة

يسببه البعوض.. انتشار مرض غريب وإجراءات عاجلة|اِلحق نفسك لو لديك هذه الأعراض

حمي الضنك.. التعريف والأعراض وطرق الوقاية

خلافات النجوم الأسرية| حسن شاكوش وزوجته يترددان على أقسام الشرطة.. محضر آيتن عامر ضد طليقها يحدث ضجة

إنجازات وزارة الاتصالات خلال 10 سنوات| زيادة الصادرات الرقمية إلى 4.9 مليار دولار.. افتتاح أكبر مركز بيانات تجارى دولي فى مصر

دولة 30 يونيو تنتصر لقضايا العمل| البطالة تتراجع إلى 7.1%.. واستراتيجية وطنية للتشغيل ومنصة للوظائف

مصطفى بكري يكشف التفاصيل الكاملة عن ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة

دعاء يوم عرفة للزواج والرزق .. يفتح لك الأبواب المغلقة ويقضي حوائجك

قائد قوات الدفاع الجوي لـ"صدى البلد":نمتلك أقوى المنظومات الدفاعية على مستوى العالم

ترشيحاتنا

مفتي القدس: الشعب الفلسطيني يدافع عن نفسه ويواجه غطرسة الاحتلال

جامعة القاهرة تعلن خطوات تقديم طلب استخراج إفادة نجاح رابعة حقوق

ارتفاع عدد قتلى الإسرائيلين بنيران المقاومة الفلسطينية إلى 300 مستوطن

تنسيق عسكري مع الاحتلال .. بايدن : دعم أمن إسرائيل ثابت ولن يتزعزع

النائب مجاهد نصار للبرلمان الأوروبي: لا أحد يستطيع فرض الوصاية على مصر

متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة كبير وخطير للغاية.. وموقفنا واضح ونريد التهدئة| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الشاى بالليمون؟ النتيجة مفاجئة

طريقة عمل كرات التمر | صحية و لذيذة

فيديو

سر اختيار توقيت عملية طوفان غزة.. والحكومة الفلسطينية: دفاع عن النفس

ماذا يقول تقرير مؤسسة موديز عن مستقبل الاقتصاد المصري؟.. شاهد

شقيقه ينهار في البكاء.. رحيل نجم “مسرح مصر” بعد زفافه بـ3 سنوات

بسبب وفاته المفاجئة.. لحظة إنهيار شقيق محمد بطاوي نجم مسرح مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ