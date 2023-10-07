كتائب القسام: مجاهدونا يخوضون معارك في 25 موقعا بينهم قاعدة رعيم

نشرت المقاومة الفلسطينية كتائب عز الدين القسام البيان العسكري الأول حول العملية العسكرية التي تنفذها اليوم في الأراضي الفلسطينية.

وقالت كتائب القسام: في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعاً في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، مما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وتابع البيان: لا يزال مجاهدونا يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.

