سمير فرج: المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية على أعلى مستوى من التخطيط

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تنفيذ المقاومة الفلسطينية هجوما على مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم.

وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة "صدى البلد": " العالم فوجئ بقيام المقاومة الفلسطينية بعملية طوفان الأقصى".

وأضاف سمير فرج :" المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية بحرية جوية برية على أعلى مستوى من التخطيط العلمي العسكري ".

وتابع سمير فرج :" نظرة العالم للقضية الفلسطينية سوف تختلف بعد يوم 7 أكتوبر 2023"، مضيفا :" ما حدث في إسرائيل هو ضربة مفاجئة".

وأكمل سمير فرج :" الهجوم الفلسطيني مفاجئ للحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي "، مضيفا:" التخطيط للعملية التي نفذتها المقاومة استغرت شهرين على الأقل".