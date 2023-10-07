ريال مدريد يقسو على أوساسونا برباعية ويعزز صدارته للدوري الإسباني

اكتسح فريق ريال مدريد نظيره أوساسونا، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.

وجاءت رباعية ريال مدريد عن طريق بيلينجهام في الدقائق ٩، ٥٤، وفينيسيوس في الدقيقة ٦٥، خوسيلو في الدقيقة ٧٠.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، تشواميني، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال.

خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، فالفيردي، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو جوس.

وبهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد ٢٤ نقطة، بينما يأتي فريق أوساسونا في المركز العاشر برصيد ١٠ نقاط.