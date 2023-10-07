طوفان الأقصى.. أكثر من 100 قتيل و1000 جريح في إسرائيل

قالت وسائل الإعلام العبرية، مساء اليوم السبت، إنه تم الإبلاغ عن أكثر من 100 قتيل و 1000 جريح داخل المستشفيات الإسرائيلية حتى الآن جراء عملية “طوفان الأقصى”.

ووفقا لموقع "مكور ريشون" العبري، فأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض حاليا معارك في 22 موقعًا في مستوطنات غزة ضد عناصر المقاومة الفلسطينية.

وبحسب الموقع العبري فأن هناك عدد غير معروف من المخطوفين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت المقاومة الفلسطينية تمكنها من اجتياز الخط الدفاعي، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة، والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال؛ ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة.

وقالت المقاومة في بيان ، اليوم السبت: “إنه في ظل غطاءٍ صاروخيٍ مكثف، واستهدافٍ لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو؛ تمكن مجاهدو كتائب القسام من اجتياز الخط الدفاعي للعدو، وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية لجيش الاحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة”.

وأضافت المقاومة، في بيانها، أن مجاهديها لا يزالون يخوضون معارك بطوليةً في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حالياً في قاعدة "رعيم" مقر قيادة فرقة غزة.