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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دايموند أبو عبود: دوري فى حسن المصري حقيقي وأتشرف بالعمل مع زوجي هاني عادل

صدى البلد

أعربت الفنانة دايموند أبو عبود عن سعادتها بمشاركتها فى فيلم حسن المصري ، وأنها فخورة بالعمل مع جميع القائمين عليه.


وقالت دايموند أبو عبود فى تصريحات لـ "صدي البلد": أن الذى أجذبها فى خوض التجربة ، أنها شعرت أن الدور الذى تجسده حقيقي ويعبر عن المرأة القوية العصامية والتى لم تتخلي عن عاطفتها ضمن الإحداث ، بالرغم أن طبيعة عملها من المفترض أن تجعلها تكون قاسية لكنها لم تفعل ذلك.


وبخصوص مشاركتها فى عمل مع زوجها الفنان هاني عادل ، قالت دايموند أنها تتمنى أن تشارك هاني عادل فى عمل فني ، لأنه فنان مهم وحقيقي .
 

وأضافت دايموند أبو عبود: أنها تنتظر الأن عرض فيلم أرزة والذى تولى فيه هاني عادل الموسيقي التصويرية للعمل.

فيلم حسن المصري:
و قصة فيلم حسن المصري، وهو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية.

 

ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف. والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يُشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض
وحقق فيلم حسن المصري ، في أول ايام عرضه في السينمات ، ليلة أمس ، إيرادات بلغت 364,603 جنيه..

دايموند أبو عبود

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