المجتمع الدولي يكيل بمكيالين.. مستشار الرئيس الفلسطيني: لن يستطيع أحد محونا

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يواجهون العدوان الإسرائيلي ولدينا استراتيجية واضحة وهي حماية مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه ".

وأضاف محمود الهباش:" المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويلوم المعتدى عليه بدلا من توجيه اللوم للمعتدي وهو الجانب الإسرائيلي ".

وتابع محمود الهباش:" المعتدي الحقيقي على الشعب الفلسطيني هي أمريكا لأن أمريكا توفر الدعم والحماية للجانب الإسرائيلي ".

وأكمل محمود الهباش:" الشعب الفلسطيني يواجه الولايات المتحدة الامريكية التي تحمل موقفا معاديا للشعب الفلسطيني"، مضيفا:" لم يستطع أحد أن يمحو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لن يفنى وسيبقى صامدا ومدافعا عن نفسه متشبثا بحقوقه ".

ولفت محمود الهباش:" على الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل لتحقيق الأمن والاستقرار وطالما الاحتلال متواجد ستظل المقاومة متواجدة ".