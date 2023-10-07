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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المجتمع الدولي يكيل بمكيالين.. مستشار الرئيس الفلسطيني: لن يستطيع أحد محونا

صدى البلد

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة والهجوم الفلسطيني على مستوطنات إسرائيلية.

 

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وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية يواجهون العدوان الإسرائيلي ولدينا استراتيجية واضحة وهي حماية مصالح الشعب الفلسطيني وحقه في الدفاع عن نفسه ".

 

وأضاف محمود الهباش:" المجتمع الدولي يكيل بمكيالين ويلوم المعتدى عليه بدلا من توجيه اللوم للمعتدي وهو الجانب الإسرائيلي ".

 

 وتابع محمود الهباش:" المعتدي الحقيقي على الشعب الفلسطيني هي أمريكا لأن أمريكا توفر الدعم والحماية للجانب الإسرائيلي ".

 

 وأكمل محمود الهباش:" الشعب الفلسطيني يواجه الولايات المتحدة الامريكية التي تحمل موقفا معاديا للشعب الفلسطيني"، مضيفا:" لم يستطع أحد أن يمحو الشعب الفلسطيني والشعب الفلسطيني لن يفنى وسيبقى صامدا ومدافعا عن نفسه متشبثا بحقوقه ".

 

 ولفت محمود الهباش:" على الاحتلال الإسرائيلي أن يرحل لتحقيق الأمن والاستقرار وطالما الاحتلال متواجد ستظل المقاومة متواجدة ".

مستشار فلسطين اخبار التوك شو الاحتلال المقاومة

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