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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رعب في إسرائيل .. سمير فرج: طوفان الأقصى كان مخططًا لها بامتياز

اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج

قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن عملية المقاومة الفلسطينية طوفان الأقصى اليوم شهدت تخطيطا رائعا ومميزا، إذ أن التخطيط الفلسطيني كان مميزًا للغاية، إذ تم إطلاق 5 آلاف صاروخ والقبة الحديدية تتصدى لـ 3 آلاف صاروخ، وبالتالي يوجد ألفا صاروخ تضرب إسرائيل. 

سمير فرج يتحدث عن عملية المقاومة الفلسطينية 

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع من خلال قناة "النهار"، أن المطار الداخلي في تل أبيب هُوجم وضُرب، وكان هناك حالة من الرعب، الفلسطينيون نجحوا في اقتحام المستوطنات، ونجحوا في هدم السور الذي كلف إسرائيل ملايين الدولارات، ونجح في احتلال المستوطنات وأسر ما فيها. 

وتابع اللواء سمير فرج، أن ما قدمته المقاومة الفلسطينية اليوم من خلال الطائرات المسيرة الفلسطينية، وللمرة الأولى كافة الفصائل الفلسطينية مجمعة مع بعضهم البعض، ولذلك هذا اليوم السابع من أكتوبر 2023 سيكون حد فاصل في الفترة المقبلة. 

واستكمل أن إسرائيل عليها أن تعلم أن الحرب لن تؤتي بالسلام، وأن السلاح لن يؤتي بالسلام، ويجب الاستفادة من التجربة المصرية، بعد أن حقق النجاح في حرب أكتوبر، حرص على تحقيق السلام، وطالما إسرائيل تعتقد أنها ستحقق السلام بالعمليات العسكرية لن ينجحوا أبدا. 

سمير فرج طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية التخطيط الفلسطيني برنامج آخر النهار تامر امين

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