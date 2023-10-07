6 فرص محققة.. أوسوريو: لن يتم تثبيت تشكيل الزمالك

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب الفوز على البنك الأهلي بهدفين لهدف، أنه لن يقوم بتثبيت التشكيل أبدا، وكل مباراة يدرسها بشكل جيد؛ من أجل وضع الطريقة والخطة والتشكيل الأمثل لها.

وأوضح أوسوريو: تدربنا لمدة 3 أيام قبل اللقاء، ووضعنا التشكيل الأنسب، ولعبنا على المساحات الموجودة في خط دفاع البنك الأهلي.

6 فرص محققة

وأضاف: كنا نمتلك 6 فرص محققة في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني الأمور انتهت كما كنا نريد، كما أن محمود علاء وحسام عبد المجيد يحتاجان للعب مباريات أكثر خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "كان عددنا أقل من المنافس بلاعب، وسجلنا هدف التعادل، وعندما تساوى العدد؛ سجلنا الهدف الثاني، وأنا أفضل اللعب بمهاجم وهمي، أكثر من اللعب بمهاجم صريح، وعندما لعبنا بنقص عددي؛ فضلنا ترك الكرة للمنافس، واللعب على المرمى؛ للتسجيل".

أوسوريو : مصطفى شلبي يلعب بشكل جيد

وفيما يخص مصطفى شلبي، قال إنه يلعب بشكل جيد ويستحق التواجد في المنتخب الوطني.

وأوضح المدير الفني، أن محمود علاء خرج بين الشوطين؛ بسبب حصوله على بطاقة صفراء، وفضلنا عدم المجازفة به؛ حتى لا يتعرض للطرد، ومع نزول المثلوثي؛ كان أكثر من رائع، ولم يقم البنك بشن أي هجمة".

وقال أوسوريو: "الزمالك لعب بشكل أفضل من فريق البنك الأهلي، وفي النهاية فزنا بالمباراة، وحققنا الهدف المطوب، ولعبت اليوم بالفريق الأساسي؛ من أجل الفوز وحصد الثلاث نقاط، وخلال فترة التوقف الدولي، ستكون هناك فرصة لجميع اللاعبين الشباب".

أوسوريو يكشف عن عرض من البرازيل

وأوضح المدير الفني للزمالك، أنه يمتلك عرضا من البرازيل، ولكنه مستمر مع الفريق بصورة طبيعية حتى نهاية عقده.

وقال أوسوريو: "عبد الله طارق مترجم الفريق شخص جيد، ويتحدث 4 لغات، وعمله هو ترجمة ما أقوله، ولا يجب أن يهاجمه أي شخص؛ لأنه يؤدي دوره على أكمل وجه".

ورفع الأبيض رصيده إلى 5 نقاط يحتل بها المركز الخامس، في حين يظل البنك الأهلي في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط.