اتصالات مصرية للتهدئة| متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة خطر يؤثر على الأمن الإقليمي

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر واضح بطبيعة الحال ومعروف بشأن أحداث غزة، متابعا : ندعو لخفض التصعيد والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإدراك أن لمثل هذا التصعيد، عواقب خطيرة؛ إذا خرج الوضع عن السيطرة.



وأضاف السفير أحمد فهمي، خلال تصريحات لقناة «العربية»، أن التصعيد في غزة، يؤثر على الأمن والسلم الإقليمي، مشيرا إلى أن الأولوية القصوى لدى مصر تتمثل في إنهاء الصراع والتهدئة في الوقت الحالي.

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأمر في غزة منذ اللحظة الأولى للأحداث، بمركز الأزمات الاستراتيجي، وأُجريت اتصالات على أعلى مستوى، سواء الرئاسة أو الخارجية.

السيسي وماكرون يناقشان جهود وقف التصعيد بـ غزة



وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن الرئيس السيسي تلقى اتصالا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهناك اتصالات أخرى جار العمل عليها وترتيبها.