نصب واحتيال.. مستشار التموين يُحذّر من شراء الذهب بهذه الطريقة |فيديو

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب أصبحت مرتفعة جدا، والذهب أصبح واحدًا من السلع الغالية جدًا في مصر، وبالتالي أي سلعة بسعر مرتفع يجب أن تأتي من أماكنها المعروفة، ويجب على المواطنين شراء الذهب من أحد مُعتمد، وشخص يمكن الرجوع إليه، بدلاً من الشراء أونلاين.

رد على بيع الذهب أونلاين

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع من خلال قناة "سي بي سي"، اليوم السبت، أن حملات بيع الذهب أونلاين غير منطقية على الإطلاق، "يعني إيه ذهب بدون مصنعية، ويعني إيه الأسعار منخفضة إزاي الكلام ده يا جماعة، أسعار الذهب بتكون موحدة عند الناس كلها، ولازم الناس تقلق من الحاجات دي لأن أغلبها حالات نصب".

وتابع مستشار وزير التموين، أنه لا يمكن محاسبة بائع الذهب أونلاين بأي شيء إذ إنه باع بدون فاتورة، ولا أحد أجبر المشتري على الشراء، "لما يجيلي واحد بفاتورة ومختومة أقدر اتعامل معاه، ولكن اللي جايلي من غير فاتورة ومن غير أي شيء يثبت أي حاجة إزاي أجيب له حقه".

وشدد على أن الذهب لا يصلح إطلاقًا للبيع أونلاين وهذا أمر نهائي، إذ إن شراء الذهب يجب أن يكون من خلال مكان معتمد، ويحصل الشخص على فاتورة أثناء الشراء وأي شيء آخر نصب واحتيال.