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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة خطر يؤثر على الأمن الإقليمي.. وحملة السيسي الانتخابية: أغلبية المؤيدين من الشباب| أخبار التوك شو

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

 

اتصالات مصرية للتهدئة| متحدث الرئاسة: التصعيد في غزة خطر يؤثر على الأمن الإقليمي

قال السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن موقف مصر واضح بطبيعة الحال ومعروف بشأن أحداث غزة، متابعا : ندعو لخفض التصعيد والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وإدراك أن لمثل هذا التصعيد، عواقب خطيرة؛ إذا خرج الوضع عن السيطرة.

 

الصورة الصحيحة.. أبو العينين يواجه البرلمان الأوروبي بحقيقة ما يحدث في مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى مقطع فيديو لإشادة عضو بالبرلمان الأوروبي بـ مصر والإنجازات التي تحدث في كافة القطاعات، في حلقة اليوم من برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد".

 

نصب واحتيال.. مستشار التموين يُحذّر من شراء الذهب بهذه الطريقة |فيديو

قال ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب أصبحت مرتفعة جدا، والذهب أصبح واحدًا من السلع الغالية جدًا في مصر، وبالتالي أي سلعة بسعر مرتفع يجب أن تأتي من أماكنها المعروفة، ويجب على المواطنين شراء الذهب من أحد مُعتمد، وشخص يمكن الرجوع إليه، بدلاً من الشراء أونلاين. 

 

تدخل سافر .. محمد رزق يفضح مخطط البرلمان الأوروبي | ويؤكد : لن يفلح

علق محمد رزق القيادي بحزب مستقبل وطن، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

 

الاستقواء بالخارج.. أحمد موسى يفاجئ أحمد طنطاوي بسؤالين على الهواء

وجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة إلى  أحمد طنطاوي، قائلا: "هل أنت محتاج البرلمان الأوروبي يقدم الدعم ليك؟".

 

مجلس الأمن.. تحرك عاجل من وزارة الخارجية بشأن الأوضاع في فلسطين |فيديو

قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن المجتمع الدولي عليه الاهتمام بخلق حل دائم للأزمة الفلسطينية.

 

هتاخدوا جُنحة | نداء عاجل من الداخلية لملّاك هذه السيارات

كشف اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، تفاصيل مناشدة وزارة الداخلية مالكي السيارات المتروكة بالشوارع بسرعة تجديد ترخيصها.

 

سمير فرج: المقاومة الفلسطينية نفذت عملية عسكرية على أعلى مستوى من التخطيط

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تنفيذ المقاومة الفلسطينية  هجوما على مستوطنات إسرائيلية صباح اليوم.

 

حملة السيسي تؤكد على الفصل الكامل بين نشاطه كـ مرشح ومنصبه رئيسا

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم حملة عبد الفتاح السيسي، أنه بأوضح  العبارات سيكون الفصل التام بالنشاط الخاص بالرئيس عبد الفتاح السيسي والمرشح عبد الفتاح السيسي.

 

مليون و130 ألف توكيل.. المتحدث باسم حملة السيسي: أغلبية مؤيدي الرئيس من الشباب

أكد المستشار محمود فوزي المتحدث الرسمي باسم حملة السيد عبد الفتاح السيسي، إنه شرف برئاسة الحملة للرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أنه حمل ملف الترشيح للهيئة الوطنية للانتخابات صباح اليوم.

اخبار التوك شو الرئاسة أحمد موسى فلسطين أبو العينين البرلمان الأوروبي

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