أخبار التكنولوجيا|خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب.. وأنسب موبايل سامسونج للشباب بمواصفات قياسية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بقدرات جبارة.. أفضل موبايل شاومي Xiaomi للشباب بسعر مناسب جدا
يتميز هاتف Redmi Note 11S من شركة شاومي الصينية بأنه واحد من أفضل الخيارات المناسبة للشباب من حيث السعر وأيضا الإمكانات حيث يأتي الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية من حيث الأداء القوي والكاميرا الفائقة و البطارية و الشاشة.
بسعر رخيص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A15
تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب بسعر مناسب للغاية مع مواصفات مميزة، حيث ظهرت مؤخرا عدد من التفاصيل الخاصة ب هاتف Galaxy A15 على منصة Geekbench.
خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp
كشفت تقارير أن هناك ارتفاع كبير في الطلب من قبل مقرصني الإنترنت على ثغرات ما يعرف بـ "zero-day" وهي ثغرات أمنية شديدة الخطورة، وذلك لاختراق تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp واتساب.
الهند تطالب يوتيوب وX و تيليجرام بإزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء على الأطفال
طالبت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب و X وتيليجرام إزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث قالت الحكومة في بيان إن الشركات قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية إذا لم تمتثل.
تحذير عاجل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد .. تفاصيل
نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل الأمريكية بضرورة تثبيت تحديث iOS 17.0.3 على هواتفهم لحماية الأجهزة الخاصة بهم من الاختراق.
أفضل صفقة للشباب والطلبة.. أنسب موبايل سامسونج بمواصفات قياسية في السوق
يركز الشباب والطلبة على اقتناء هواتف ذكية مميزة تضم مواصفات جيدة مع سعر مناسب، ويعد هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج ، واحدا من أفضل الهواتف التي يمكن شرائها والتي تجمع بين المواصفات القوية وأيضا السعر المناسب.