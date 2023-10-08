أخبار التكنولوجيا|خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب.. وأنسب موبايل سامسونج للشباب بمواصفات قياسية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



يتميز هاتف Redmi Note 11S من شركة شاومي الصينية بأنه واحد من أفضل الخيارات المناسبة للشباب من حيث السعر وأيضا الإمكانات حيث يأتي الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية من حيث الأداء القوي والكاميرا الفائقة و البطارية و الشاشة.



تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب بسعر مناسب للغاية مع مواصفات مميزة، حيث ظهرت مؤخرا عدد من التفاصيل الخاصة ب هاتف Galaxy A15 على منصة Geekbench.



كشفت تقارير أن هناك ارتفاع كبير في الطلب من قبل مقرصني الإنترنت على ثغرات ما يعرف بـ "zero-day" وهي ثغرات أمنية شديدة الخطورة، وذلك لاختراق تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp واتساب.



طالبت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب و X وتيليجرام إزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث قالت الحكومة في بيان إن الشركات قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية إذا لم تمتثل.



نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل الأمريكية بضرورة تثبيت تحديث iOS 17.0.3 على هواتفهم لحماية الأجهزة الخاصة بهم من الاختراق.

يركز الشباب والطلبة على اقتناء هواتف ذكية مميزة تضم مواصفات جيدة مع سعر مناسب، ويعد هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج ، واحدا من أفضل الهواتف التي يمكن شرائها والتي تجمع بين المواصفات القوية وأيضا السعر المناسب.