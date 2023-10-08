عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب.. وأنسب موبايل سامسونج للشباب بمواصفات قياسية

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بقدرات جبارة.. أفضل موبايل شاومي Xiaomi للشباب بسعر مناسب جدا


يتميز هاتف Redmi Note 11S  من شركة شاومي الصينية بأنه واحد من أفضل الخيارات المناسبة للشباب من حيث السعر وأيضا الإمكانات حيث يأتي الهاتف بمواصفات كبيرة للغاية من حيث الأداء القوي والكاميرا الفائقة و البطارية و الشاشة.

 

بسعر رخيص للشباب.. كل ما تريد معرفته عن هاتف سامسونج القادم Galaxy A15


تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق هاتف جديد مخصص للشباب بسعر مناسب للغاية مع مواصفات مميزة، حيث ظهرت مؤخرا عدد من التفاصيل الخاصة ب هاتف Galaxy A15 على منصة  Geekbench.

 

خطر يهدد جميع مستخدمي واتساب WhatsApp


كشفت تقارير أن هناك ارتفاع كبير في الطلب من قبل مقرصني الإنترنت على ثغرات ما يعرف بـ "zero-day" وهي ثغرات أمنية شديدة الخطورة، وذلك لاختراق تطبيقات المراسلة مثل WhatsApp واتساب.  

 

الهند تطالب يوتيوب وX و تيليجرام بإزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء على الأطفال


طالبت الحكومة الهندية منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب و X وتيليجرام إزالة أي محتوى يتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال، حيث قالت الحكومة في بيان إن الشركات قد يتم تجريدها من حمايتها من المسؤولية القانونية إذا لم تمتثل.

 

تحذير عاجل لمستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد .. تفاصيل


نصح عدد من خبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي هواتف آيفون وأجهزة آيباد من شركة أبل الأمريكية بضرورة تثبيت تحديث iOS 17.0.3 على هواتفهم لحماية الأجهزة الخاصة بهم من الاختراق.

 

أفضل صفقة للشباب والطلبة.. أنسب موبايل سامسونج بمواصفات قياسية في السوق

 

يركز الشباب والطلبة على اقتناء هواتف ذكية مميزة تضم مواصفات جيدة مع سعر مناسب، ويعد هاتف Galaxy A14 من شركة سامسونج ، واحدا من أفضل الهواتف التي يمكن شرائها والتي تجمع بين المواصفات القوية وأيضا السعر المناسب.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من هذه الظاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

الحق اتجوز بسرعة| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع

المقاومة أسرته بالملابس الداخلية.. من هو الجنرال الإسرائيلي نمرود ألوني؟

الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين .. غدًا الأحد

موعد حفل زفاف تامر عاشور على مذيعة CBC

وقعت من طولها .. دخول زوجة شاعر غنائي شهير المستشفى بسبب الخيانة

11 ألفًا دفعة واحدة .. مفاجأة فى أسعار الحديد والأسمنت

شوبير يطرح سؤالاً بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي في الدوري

ترشيحاتنا

إضافة الزيادة الجديدة مع قبض معاش نوفمبر والصرف من خلال الـ ATM

وزير الرياضة يهنئ المنتخب المصري للطائرة بالتأهل إلي أوليمبياد باريس

بعد قليل.. بدء ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة طبيب الساحل

سعر سوزوكي جيمني الجديدة في السعودية

مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-10-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري والقنوات الناقلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مباراة كرة للخداع الاستراتيجي ومثلية جولدا مائير.. كيف وصف البلوجرز حرب أكتوبر؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكرات؟

كوارث صحية عن الجبنة المثلثات|تعرف عليها

بعد ظهورها حافية القدمين .. إطلالات أثارت الجدل لياسمين صبرى

فيديو

مليون توكيل و424 تزكية .. حملة السيسي تقدم أوراق الترشح لانتخابات الرئاسة

حرّروا أسرى وأصابوا 750|طوفان الأقصى يضرب وتل أبيب ترد بـ16 طن مُتفجرات.. فيديوجراف

أمطار ورياح مثيرة للرمال على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الساعات المقبلة

في الأصل راجل .. أول متحولة تفوز بلقب ملكة جمال البرتغال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في ذكرى النصر.. نتحدث عن مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بعد خمسين عاما .. شكرا جيل أكتوبر العظيم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نصر أكتوبر.. 50 سنة وإسرائيل تراجع نفسها

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: إرادة شعب مصر رافضة لبيان البرلمان الأوروبي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: خمسون عامًا نصرًا وشرفًا وكرامةً

اﻟﻤﺰﻳﺪ