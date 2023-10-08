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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 2023| فرصة جديدة في انتظارك

برج القوس
برج القوس

برج القوس (23 نوفمبر - 21 ديسمبر)، اليوم هو يوم رائع، وخاصة للذين تمت دعوتهم لاغتنام الفرصة للبدء في مشروع جديد تمامًا وإطلاق العنان لإمكاناتهم الإبداعية.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا.


توقعات برج القوس وحظك اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

الحزن والغضب يسيطران على حياتك بشكل يفوق الخيال، وتشعر أن الوقت قد حان للتخلص من هذا الحزن. 

اخرج من المنزل واقض يومك بالكامل خارجه وافتخر بما تقوم به وبما تقدمه للآخرين من خدمات.

كن شجاعا وتعامل مع الآخرين وخذ الوقت الكافي للتعبير عن نفسك وعن رأيك بطريقة إبداعية.


توقعات برج القوس اليوم مهنيا

تشعر اليوم أنك أكثر طموحا من أي وقت مضى، فإذا كنت تتطلع إلى مواجهة تحد جديد أو تسعي وراء فرصة جديدة، فاليوم مثالي لوضع خططك موضع التنفيذ، سواء كنت تعرض مشروعا جديدا على رئيسك في العمل أو تتقدم لوظيفة جديدة.

 

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برج القوس حظك اليوم علي الصعيد العاطفى

سواء كنت أعزب أو في علاقة، ستشعر بروح المغامرة أكثر من أي وقت مضى، وإذا كنت في علاقة بالفعل، فأنت تتوق إلى المزيد من التجديد والتخلص من الملل.


برج القوس اليوم على الصعيد الصحى

مستويات الطاقة لديك مرتفعة وجسمك في حالة جيدة اليوم، اغتنم هذه الفرصة لممارسة الأنشطة البدنية التي تجلب لك السعادة، سواء كان ذلك من خلال المشي لمسافات طويلة أو الرقص أو تجربة دروس لياقة بدنية جديدة.


برج القوس وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :


تذكر أن تتخذ فترات راحة وتعطي الأولوية للرعاية الذاتية، الفترة المقبلة لأنها ضرورية لرفاهيتك بشكل عام، قد تكون قراراتك الجريئة، أكثر ما يميزك، ويمكنك أن تقدم استقالتك، والتفكير في عمل مشروع خاص بك.

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