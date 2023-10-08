طوفان الأقصي.. رجال المقاومة الفلسطينية يتسللون برا وجوا إلى مناطق جديدة بإسرائيل

قالت القناة 12 العبرية اليوم الأحد، إن رجال المقاومة الفلسطينية تسللوا من جديد إلى منطقة إشكول.

وأكدت إذاعة جيش الاحتلال أيضا، أن طائرة مسيرة تسللت بالقرب من مستوطنة نتيفوت.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن هناك تقديرات قاتمة في الجهاز الأمني الإسرائيلي فيما يتعلق بالعدد النهائي للقتلى، والذي قد يكون ضعف الرقم المعلن عنه - حوالي 250 - بل وأكثر.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية يعود السبب إلى أن بعض جثث القتلى في الحرب التي بدأت بالهجوم المفاجئ الذي شنته حماس لم تصل بعد، وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 30 مدنيًا وضابط شرطة آخرين في سديروت.

وفي الوقت نفسه، وبحسب التقديرات الإسرائيلية، يوجد في غزة نحو 100 أسير ومختطف، بينهم مدنيون وجنود وضباط.