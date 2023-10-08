اشترِ بدون تفكير.. انخفاض أسعار الذهب وثمن غير متوقع لـ عيار 21

سجلت أسعار الذهب خلال بداية التعاملات اليوم انخفاضا مقارنة بسعر الذهب في بداية تعاملات أمس، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 حوالي 10 جنيهات، ليسجل سعر الجرام 2,190 جنيهًا للبيع.

أسعار الذهب اليوم

ومنذ بداية شهر سبتمبر تسجل أسعار الذهب إما حالة انخفاض أو استقرار فى الأسعار دون أي ارتفاع عن المألوف ويتوقع الخبراء أن هذا الوقت هو الأنسب للشراء.



ويهتم الكثير من المواطنين بمعرفة أسعار الذهب علي مدار تعاملاتها اليومية إما بهدف شراء الشبكة أو من أجل الاستمرار فى المعدن الأصفر .

وبلغ متوسط اسعار الذهب اليوم الجمعة بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كما يلي :-

عيار 24 بيع 2,480 شراء 2,503

عيار 22 بيع 2,273 شراء 2,294

عيار 21 بيع 2,170 شراء 2,190

عيار 18 بيع 1,860 شراء 1,877

عيار 14 بيع 1,447 شراء 1,460

عيار 12 بيع 1,240 شراء 1,251

الاونصة بيع 77,128 شراء 77,839

الجنيه الذهب بيع 17,360 شراء 17,520

الكيلو بيع 2,480,000 شراء 2,502,857

سعر الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين 30 و65 جنيهًا وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

أسعار الذهب عالميا



وعلي المستوي العالمي بدء الذهب في استعادة سيطرته مرة أخرى عالميا بعد تقييد الدولار له، وجاء ذلك الارتفاع عقب انخفاضة لأدنى مستوى له منذ 2016.



وتأتي ارتفاعات الذهب الحالية وسط تراجع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والانخفاض في قيمة الدولار.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.16% إلى 1837 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.14% إلى 1823 دولار للأوقية، بعد أن وصل إلى أضعف مستوى له منذ مارس.

وكان لتراجع مؤشر الدولار دور كبير في تحرير سيطرة الذهب، إذ انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 106.457 نقطة.

وأدي انخفاض الدولار إلي دعم من المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.19 دولار للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 870.16 دولار مرتفعا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية، وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1181.15 دولار.