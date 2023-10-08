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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مفاجآت حول أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس.. أخبار تهمك

صدى البلد

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأحد 8-10-2023، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم:

القاهرة 30.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 8 أكتوبر 2023

قدّمت الإعلامية لميس سلامة، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد 8 أكتوبر 2023، في القاهرة والمحافظات. 


واستعرض التقرير، المذاع عبر برنامج «صباح البلد»، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الأحد. 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، حار على جنوب سيناء. 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد:
العظمى الصغرى 
القاهرة 30 - 22
الإسكندرية 27 - 22
الإسماعيلية 31 - 21
الغردقة 35 -25
أسوان 43 - 27
سوهاج 37 - 23
المنيا 33 - 21 
https://youtu.be/4Kc024itQpY?feature=shared 

ثبات واستقرار.. تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

كما استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة "صدى البلد" من تقديم لميس سلامة ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم  الأحد ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 8- 10-2023.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم، الأحد: 
سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء. 

سعر اليورو
سعر اليورو 32.52 جنيه للبيع، و32.41 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الإسترليني 
سعر الجنيه الإسترليني 37.54 جنيه للبيع، و37.41 جنيه للشراء. 

سعر الريال السعودي 
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء. 

سعر الدينار الكويتي 
سعر الدينار الكويتي100.7  جنيه للبيع، و99.73 جنيه للشراء. 

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023.. وهذه هي قيمة عيار 21

قدمت الإعلامية لميس سلامة، خلال برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم، الأحد. 

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 2474 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2165 جنيها. 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1856 جنيها للجرام. 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17320 جنيها. 
 

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب والدولار أسعار الذهب أسعار الذهب الأرصاد الجوي الدولار اليوم

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