أخبار التكنولوجيا| خصم 5399 جنيها على آيفون 13 في مصر.. أندرويد 14 يصل أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
تدوم لـ35 ساعة.. أوبو تطلق إيربودز عالية الجودة بسعر رخيص
طرحت شركة أوبو Oppo، سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Oppo Enco Air 2، وهي نسخة مطورة من سماعات الأذن اللاسلكية التي تم إطلاقها في يناير 2022، تتميز سماعة الأذن هذه بسعر رخيص جدًا.
خصم 5399 جنيها على آيفون 13 في مصر.. إلحق العرض
تشمل عروض الصيف على مواقع التجارة الإلكترونية، خصومات رائعة على هواتف آيفون 13 الرائدة من آبل، حيث توفر تلك المواقع عروضا مغرية على هواتف آيفون مما يمنح العملاء فرصة لشراء هواتف باهظة الثمن بتكلفة أقل بكثير من قيمتها الحقيقية.
تكنو أقوى وأرخص من أوبو.. مقارنة بين Phantom V Flip وفايند N2 فليب
ظهرت الهواتف القابلة للطي بكثرة في السنوات الأخيرة، حيث تقدم مزيجا فريدا من التصميم القديم والتكنولوجيا الحديثة.
و في هذه المقارنة، سنستعرض اثنين من أفضل المتنافسين في سوق الهواتف القابلة للطي بشكل صدفي، وهما تكنو Phantom V Flip وأوبو Find N2 Flip.
أندرويد 14 يصل أحدث هواتف سامسونج Galaxy Z
أتاحت شركة سامسونج Samsung، الإصدار التجريبي من واجهة المستخدم One UI 6، المستندة على نظام التشغيل أندرويد 14، لأحدث إصدارات سلسلة Galaxy Z الرائدة.
أفضل تطبيقات لتنمية مهارات الطفل أثناء الدراسة
مع التطور التكنولوجي الهائل في عصرنا الحالي، أصبحت تطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. وبالنسبة للأطفال، يمكن أن تكون هذه التطبيقات أداة قوية لتنمية مهاراتهم في الدراسة.