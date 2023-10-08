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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية

تباينت أسعار العملات العربية على مدار تعاملات الأسبوع، وارتفع سعر صرف الدينار الكويتي بشكل طفيف في بنكي الأهلي ومصر بينما تراجع في البنك المركزي. 

ويرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر مقابل سعر إغلاق الخميس الماضي، ختام تعاملات الأسبوع. 

 

أسعار العملات العربية 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الأحد في البنك الأهلي كالآتي: 

ارتفع سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.87جنيه للشراء و99.79جنيه للبيع مقارنة بـ 99.77جنيه سعر إغلاق الخميس  الماضي،ختام الأسبوع بزيادة قرشين.

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري  

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية في بنك مصر 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.45 جنيه للشراء و99.79 جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع . 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع. 
  

أسعار العملات العربية في البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث : 
 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد أعلى العملات العربية سعرا نحو 99.65جنيه للشراء و100.10 جنيه للبيع بتراجع قرشين. 

سعر الريال السعودي

 وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية. 

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