قطار مارسيل كولر لا يتوقف.. الأهلي يفوز على الإسماعيلي بثلاثية تاو والشحات بالدوري

نجح النادي الأهلي في تحقيق فوزًا كبيرا على الإسماعيلي 3-1في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولةالثالثة من بطولة الدوري المصري

بدا اللقاء بضغط هجومي من قبل الفريقين حتى نجح النادي الأهلي في إحراز هدف التقدم في الدقيقة 24 عن طريق بيرسي تاو بعدهجمة منظمة للغاية للنادي الأهلي بمجموعة من التمريرات المتتالية، استغلها حسين الشحات في اختراق منطقة الجزاءوأطلق تسديدة قوية، ارتدت من القائم الأيسر للمرمى؛ لتجد متابعة من بيرسي تاو بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخلالشباك.

تعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال مواجهة الإسماعيلي





ودخل إمام عاشور في نوبة بكاء شديدة لعدم قدرته على استكمال المباراة وخروجه.

ولجأ مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي لحدوث أول تبديل اضطراري بخروج إمام عاشور وتواجد طاهر محمدطاهر





وأحرز حسين الشحات الهدف الثاني في شباك الإسماعيلي في الدقيقة 40 بعد تمريرة بينية متقنة عن طريق أحمد نبيلكوكا من وسط الملعب تجاه حسين الشحات المنطلق بشكل ذكي خلف مدافعي الإسماعيلي منفردا بالمرمى والذي استقبلالكرة بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.





وشهدت الدقيقة 40 هدف محقق ضائع للإسماعيلي بعد خطأ فادح في تمرير الكرة من علي معلول استغله ياو أنور ونجح فياستخلاص الكرة واختراق منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية تصدى لها الحارس محمد الشناوي ببراعة وأنقذ مرماه.

وشهدت أحداث الشوط الثاني ضغط متقدم من لاعبي الإسماعيلي على مدافعي النادي الأهلي في محاولة لاستخلاص الكرة بشكل مبكروتقليص الأهداف ولكن دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الشناوي





ونجح بيرسي تاو في أحراز الهدف الثالث في الدقيقة 65 ليعزز تقدمه فريقه بثلاثية نظيفة

وفي الوقت القاتل 90 نجح ياو أنور في إحراز الهدف الأول بعد تسديدة قوية عن طريق عبد الرحمن مجدي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس محمد الشناوي بصعوبة لترتد وتجد متابعة من ياوأنور بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.



وخاض الأهلي، المباراة، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وييرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: موديست.



بينما يخوض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :

حارس مرمى : محمد فوزي

خط الدفاع : محمد هاشم ومحمد نصر وحمدي النقاز وإياد العسقلاني

خط الوسط : محمد مخلوف ومحمد عبدالسميع وعمر الساعي وياو أنور

خط الهجوم : عبد الرحمن مجدي ومروان حمدي