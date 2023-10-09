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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وول ستريت: إيران أعطت الضوء الأخضر لـ حماس لشن عملية طوفان الأقصي

إيران وحماس
إيران وحماس

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن إيران ساعدت بالتخطيط لعمليات حركة حماس داخل الاحتلال الإسرائيلي.

 

ووفقا للصحيفة الأمريكية، فإن مسؤولون إيرانيون منحوا حركة حماس الضوء الأخضر للعملية خلال اجتماع عقد اجتماع في العاصمة اللبنانية بيروت يوم الإثنين.

 

وأضاف مسؤولون أمريكيون لـ وول ستريت جورنال، أن المسؤولون الإيرانيون اجتمعوا مع أعضاء حركة  حماس في بيروت الإثنين الماضي، وخلال الاجتماع تم إعطائها الضوء الأخضر لشن العملية العسكرية على الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالًا هاتفيا، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، عبّر فيه عن تقديره لما يقوم به مجاهدو حماس ولكل المجاهدين في ساحات القتال، واصفًا ما تم بالانتصار.

 

وقال: "ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم"، مؤكدًا نصرة ودعم إيران للمقاومة والشعب الفلسطيني، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة معا نيوز الفلسطينية.

 

وأضاف "أنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة"، داعيًا الله بمزيد من الانتصارات.

 

من جهته، عبّر رئيس حركة حماس، عن تقديره لهذا الاتصال، وموقف الجمهورية الإسلامية نحو المقاومة.

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