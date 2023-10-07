طالبان تتعهد بتحرير القدس بمساعدة إيران.. في هذه الحالة

طلبت حركة طالبان من إيران والعراق والأردن منحهم حق المرور إلى إسرائيل حتى يتمكنوا من الوصول إلي القدس، وذلك لمساعدة المقاومة الفلسطينية التي شنت طوفان الأقصي ليجتاح إسرائيل.

وشن أعضاء المقاومة الفلسطينية هجوما مفاجئا على إسرائيل اليوم، حيث أطلقوا آلاف الصواريخ على البلاد وعبوروا الحدود.

وردت إسرائيل بسلسلة من الغارات الجوية التي أسفرت عن مقتل حوالي 200 فلسطيني، وفقا لآخر التقديرات.

يشير بيان تم تداوله على نطاق واسع عبر الإنترنت إلى أن وزارة الخارجية التابعة لطالبان قد اتصلت بحكومات الشرق الأوسط تطلب المرور، على ما يبدو لمساعدة أعضاء المقاومة الفلسطينية ووعدت بالسيطرة على القدس.

لم يتسن التأكد من هذا البيان على الفور. وغردت بمحتوي البيان وكالة الأنباء البيلاروسية نيكستا.

لم تعترف أي دولة حاليًا بحكومة طالبان بعد أن استولت الجماعة على أفغانستان بعد 20 عامًا من التمرد.

يأتي هذا الإعلان أيضًا بعد أيام قليلة من إعلان أحمد مسعود، زعيم جبهة المقاومة الوطنية في أفغانستان - المجموعة الرئيسية التي تقاتل طالبان في البلاد - أنه سيكون على استعداد للعمل مع إسرائيل كجزء من مبادرة السلام.