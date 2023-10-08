الله ناصركم.. إيران تعلن دعم المقاومة والشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي

تلقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، اتصالًا هاتفيا، من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، عبّر فيه عن تقديره لما يقوم به مجاهدو حماس ولكل المجاهدين في ساحات القتال، واصفًا ما تم بالانتصار.

وقال "ما صنعتموه عزة وفخار واقتدار والله ناصركم"، مؤكدًا نصرة ودعم إيران للمقاومة والشعب الفلسطيني، وذلك بحسب ما نشرته صحيفة معا نيوز الفلسطينية.

وأضاف "أنتم أفرحتم الأمة الإسلامية بهذه المبادرة"، داعيًا الله بمزيد من الانتصارات.

من جهته، عبّر رئيس حركة حماس، عن تقديره لهذا الاتصال، وموقف الجمهورية الإسلامية نحو المقاومة.

وأشار إلى أنه ورغم قدرات الاحتلال وتحصيناته؛ إلا أن المقاومة أفقدته توازنه، واستطاعت اقتحام مواقعه وقتل وأسر المئات.

وأوضح أن أساس هذه المعركة، هو ما يقوم به العدو الصهيوني في القدس، ومحاولات السيطرة على المسجد الأقصى، وفرض السيادة عليه وتقسيمه زمانًا ومكانًا.

واعتبر أن "عملية طوفان الأقصى بدأت من غزة، وتمتد إلى بقية الساحات، بل هي معركة الأمة التي يجب أن تنخرط فيها"، مؤكدا أن: "المعركة لا تزال في بداياتها، وهي بدايات عظيمة، وستنتهي بنصر مؤزر بإذن الله".