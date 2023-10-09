صفعة للولايات المتحدة.. حماس تحتجز مواطنين أمريكيين في غزة ضمن الأسرى

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤول أمريكي، أنه من المرجح أن تكون حركة حماس أسرت مواطنين أمريكيين إسرائيليين من ضمن الرهائن التي تحتجزهم عندها.

وقال المسؤول الأمريكي لأكسيوس، إن الافتراض العملي هو أنه تم أسر مواطنين أمريكيين إسرائيليين ونقلهم إلى غزة أثناء الهدوم الذي قامت به على الاحتلال الإسرائيلي.

ومن جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة مايك هرتزوج ووزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في وقت سابق، إن مواطنين أمريكيين كانوا أيضًا من بين الذين احتجزتهم حماس كرهائن وأحضرتهم إلى قطاع غزة.

كما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بليكين، إن الولايات المتحدة تعمل على التحقق من التقارير التي تفيد بأسر مواطنين أمريكيين من قبل حماس.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة CNN الأمريكية، أنه تم إبلاغ أعضاء الكونجرس الأمريكي بمقتل 4 أمريكيين في أعقاب الهجمات التي وقعت في الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من حدود غزة.

ووفقا لمصدر بداخل الكونجرس الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يرتفع عدد القتلى من المواطنين الأمريكيين في الساعات القادمة.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق من يوم الأحد، أن 3 أمريكيين على الأقل قتلوا في أعقاب الهجمات التي قامت بها المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من الحدود.