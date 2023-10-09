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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

500 هدف.. الاحتلال الإسرائيلي يشن أكثر من 200 غارة جوية على غزة

القصف الإسرائيلي
القصف الإسرائيلي

أعلنت مصادر أمنية فلسطينية، اليوم الأثنين، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قام بأكثر من 200 غارة جوية على قطاع غزة منذ منتصف الليل حتى الآن.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، إن القوات الإسرائيلية قصفت الليلة أكثر من 500 هدف استراتيجي للمنظمات في قطاع غزة.

وأضاف أدرعي، أن هناك حالات تسلل لـ 70 مسلحا من المقاومة الفلسطينية إلى مستوطنة بئيري في غلاف غزة ونفحص فرضية التسلل عبر الأنفاق.

وأشار متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن القوات الإسرائيلية ما زلنا تقاتل في 78 نقطة قرب قطاع غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، نشر قائمة جديدة بأسماء 16 جنديا قتلوا بينهم ضابط برتبة مقدم ما يرفع مجموع قتلاه إلى 73 جنديا إسرائيليا.

ووفقا لمصادر صحفية، من بين قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي ابن صحفية إسرائيلية مشهورة عوفرة لكس مالود ، وإبن وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي السابق يزهار شاي والذي خدم في سييرت متكال، وقائد سابق لوحدة لوتر، وضباط في سييرت متكال، وسييرت ناحال ، وشييتت 13 ، ولواء جولاني.

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