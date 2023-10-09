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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايلات Oppo تستحق الشراء في 2023

أرخص موبايلات Oppo
أرخص موبايلات Oppo تستحق الشراء في 2023

مع تنوع الخيارات المتوفرة في سوق الهواتف الذكية، قد يكون من الصعب العثور على هاتف مناسب للميزانية. ومع ذلك، تقدم شركة Oppo مجموعة متنوعة من الهواتف الذكية بأسعار معقولة تستحق الشراء.

 

Oppo A55

 

يعد Oppo A55 أحد أرخص هواتف Oppo المتاحة في عام 2023. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Oppo A55

Oppo A16

 

يعد Oppo A16 خيارًا آخر رائعًا للميزانية. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.

Oppo A16

Oppo A16s

 

يعد Oppo A16s ترقية طفيفًا عن Oppo A16. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. ومع ذلك، يتميز الهاتف بتصميم أكثر أناقة وكاميرا أمامية عالية الدقة بدقة 16 ميجابكسل.

Oppo A16s

Oppo A16K

 

يعد Oppo A16K هو أرخص هاتف في مجموعة Oppo. يتميز الهاتف بشاشة LCD مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت. يحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

Oppo A16K

المميزات المشتركة

 

تشترك جميع الهواتف الذكية الأربعة المذكورة أعلاه في بعض الميزات المشتركة، بما في ذلك:

• واجهة ColorOS 12 المستندة إلى Android 12

• دعم تقنية 4G LTE

• ماسح ضوئي لبصمات الأصابع على الجانب

• بطارية بسعة 5000 مللي أمبير

 

التوصيات

 

يعد Oppo A55 هو الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر معقول مع ميزات جيدة. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة وعمر بطارية طويل.

يعد Oppo A16 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر أرخص. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة وعمر بطارية طويل.

يعد Oppo A16s خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بتصميم أنيق وكاميرا أمامية عالية الدقة. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية ثلاثية العدسة وعمر بطارية طويل.

يعد Oppo A16K هو الخيار الأفضل للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر رخيص للغاية. يتميز الهاتف بشاشة كبيرة وكاميرا خلفية مزدوجة العدسة وعمر بطارية طويل.

في النهاية، يعتمد أفضل هاتف ذكي لك على احتياجاتك وميزانيتك. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي بسعر معقول مع ميزات جيدة، فإن أيًا من الهواتف الذكية الأربعة المذكورة أعلاه يعد خيارًا جيدًا.

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