جريمة حرب| مصطفى بكري : وزير الدفاع الصهيوني يحكم بموت الملايين في غزة

شارك الدكتور مصطفي بكري تغريدة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة والتغريدات تويتر.

وكتب مصطفي بكري :"وزير الدفاع الصهيوني يحكم بموت الملايين في غزه ويقول : لاكهرباء ولا طعام ولا وقود .. ما رأي الأمم المتحده والمنظمات الدوليه ، وما رأي العرب وهم يرون أشقاءهم يقتلون بالقذائف والصواريخ والتجويع . هذه جريمة حرب لن تنسي بمضي الزمن . الشعب الفلسطيني لن يموت وسينتصر مهما كانت المؤامره ، لو بقي فلسطيني واحد علي الأرض فسيرفع راية فلسطين عاليه لتصل إلي عنان السماء".

قال الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إنّ دمارًا واسعًا لحق بالبنية التحتية لمنازل المواطنين في قطاع غزة جرّاء القصف الإسرائيلي الغاشم.

وأضاف الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، في حديثه لـ«القاهرة الإخبارية»، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أسلحة محرمة دوليًا لقصف منشآت مدنية حكومية ومؤسسات خيرية، خصوصًا أنّ الاحتلال حول الأهداف المدنية وممتلكات المدنيين إلى أهداف حربية.

ولفت الدكتور صلاح عبدالعاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المستلزمات الدوائية في المستشفيات بقطاع غزة، واعتبر أنّ المجتمع الدولي يتعامل مع الملف الفلسطيني بانتقائية وازدواجية في المعايير.