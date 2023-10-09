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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. 560 شهيدا و2900 مصابا جراء ضربات الاحتلال الغشيمة على غزة

قصف غزة
قصف غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد شهداء الضربات الإسرائيلية على القطاع إلى 560 فلسطينيًا.

 

وأضافت الصحة الفلسطينية أن هناك 2900 جريح جراء الضربات الإسرائيلية على غزة.

 

في غضون ذلك، قالت وزارة صحة الاحتلال إنه حتى بعد ظهر اليوم، تم نقل 2506 مصابين إلى المستشفيات، من بينهم 23 في حالة حرجة و353 في حالة خطيرة، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل.

 

وكان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، أعلن اليوم الاثنين، فرض حصار كامل على قطاع غزة، في الوقت الذي يتصاعد فيه الصراع بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني.

 

وقال جالانت "لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام ولا وقود، كل شيء مغلق”.

الاحتلال الاسرائيلي الصحة الفلسطينية الضربات الإسرائيلية تايمز أوف إسرائيل المقاومة الفلسطينية

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