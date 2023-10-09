طوفان الأقصى.. لحظة استهداف مروحيات إسرائيلية بصواريخ أرض جو.. فيديو

عرضت فضائية " العربية " تقريرا يرصد لحظة استهداف مروحيات إسرائيلية بصواريخ أرض جو.

وأوضح التقرير أن كتائب القسام نشرت مقطعا مصورا للحظة استهداف مووحيات إسرائيلية بصواريخ ارض جو.

من جانبه قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان عاجل له منذ قليل، إن الرد الإسرائيلي على هجوم حماس سيغير الشرق الأوسط.

وأمر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بفرض "حصار كامل" على قطاع غزة، مشيرًا إلى "قطع إمدادات الكهرباء والطعام والوقود"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، في حين دوت صافرات الإنذار في جميع أنحاء إسرائيل، تحسباً للصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية في غزة.

وأعلن وزير البنية التحتية في إسرائيل، إسرائيل كاتس، الاثنين، قطع إمدادات المياه إلى قطاع غزة على الفور، مضيفاً في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "ما كان في الماضي، لن يكون في المستقبل".