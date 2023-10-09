قوات الاحتلال الإسرائيلي تبدأ شن غارات جوية على لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان عاجل له منذ قليل، بأن مروحيات تابعة له بدأت في شن غارات جوية في لبنان، وذلك ردًا على إطلاق قذائف مدفعية من لبنان تجاه الأراضي المحتلة.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب: "مروحيات حربية لجيش الدفاع تشن غارات في لبنان".

قال أدرعي في بيان له: "الجيش الإسرائيلي قتل عددًا من المسلحين الذين اجتازوا الحدود باتجاه الأراضي الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، ويواصل الجيش عمليات التمشيط في المنطقة، كما تشن المروحيات حاليًا غارات في المنطقة".

من جانب آخر، أفادت وكالة "رويترز" للأنباء بأن مسؤول في حزب الله اللبناني نفي تنفيذ أي عملية داخل الكيان الصهيوني.

ووقع قصف مدفعي واشتباك بالرصاص عند حدود بلدة الضهيرة في القطاع الغربي من جنوب لبنان، ما أسفر عن مصرع متسللين اثنين من لبنان.