عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير عقاري: 50% من رغبات الجاليات العربية في مصر التملك

أحمد شحاته
أحمد شحاته

صرح أحمد شحاته ، الخبير العقاري بأن رغبات مواطني الجاليات العربية في مصر الراغبين في تملك العقار ، ويستحوذ العقار السكني علي الجانب الأكبر منها بنسبه تتجاوز ال 50% من رغباتهم الشرائية والاستثمارية داخل القطاع العقاري المصري.

وأوضح شحاته في تصريحات له أن الطلب العقاري للجاليات العربية في مصر على المنتج العقاري السكني متزايدًا بإستمرار، ويرجع السبب في ذلك إلي أن  العديد من الجاليات العربية تسعى لشراء عقارات سكنية في مصر للعيش فيها أو للاستثمار فيها ، وذلك لعدة أسباب تشجع الجاليات العربية على الاستثمار في العقارات السكنية في مصر، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، حيث  تمتاز مصر بالاستقرار السياسي والاقتصادي نسبياً مقارنة ببعض الدول الأخرى في المنطقة ، و هذا ما يجعلها وجهة جذابة للجاليات العربية التي تبحث عن استقرار وفرص استثمارية طويلة الأمد.

وأضاف الخبير العقاري، أن مصر تتمتع بتنوع ثقافي وتاريخي غني، مما يجعلها وجهة سياحية مشهورة، و يجذب هذا التنوع والتاريخ العربية الراغبة في استكشاف تراث المنطقة والاستمتاع بجمالها ، بالإضافة إلى ذلك، تتوفر العديد من المشاريع السكنية الفاخرة والمنتجعات السياحية في مصر لتلبية احتياجات الجاليات العربية.


واستكمل شحاته أن القوانين العقارية في مصر ساهمت في توفير بيئة استثمارية ملائمة للمستثمرين العقاريين العرب، حيث  يتمتع الأجانب بحقوق الملكية العقارية ويحظون بحماية قانونية، حيث توفر الحكومة المصرية إجراءات سهلة وواضحة لشراء العقارات السكنية وتسهيل عمليات التملك والتسجيل الان ، وهو مايعد محفزا ومحركا رئيسيا لحجم الطلب من قبل الجاليات العربيه علي العقارات في مصر بشكل عام والسكنيه علي وجه التحديد.

وإختتم الخبير ، يعتبر السوق العقارية في مصر ملائمًا من حيث القيمة الاستثمارية ، حيث تتوفر العديد من العقارات بأسعار معقولة مقارنة ببعض الأسواق الأخرى في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تتوقع العديد من التوقعات أن يشهد سوق العقارات في مصر نموًا مستدامًا في المستقبل، مما يزيد من جاذبية الاستثمار العقاري.

الخبير العقاري الجاليات العربية تملك العقار العقار السكنى القطاع العقاري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر بيض المائدة 115 جنيها.. رئيس الحكومة يعلن أسعار السلع بعد التخفيض

11 جنيها مرة واحدة| تراجع مفاجئ في أسعار السكر بعد قرار حكومي عاجل

6 صفقات جديدة على رادار الزمالك| رحيل مجاني لمهاجم "الأبيض".. وشرط مثير لـ "فتوح"

مهام ثقيلة.. بيان عاجل من إسرائيل بشأن أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

حملة الطنطاوي تعترف بوجود توكيلات مزورة وتطالب أنصارها بوقف تحرير نماذج جديدة

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

كريم عبد العزيز يكشف عن تفاصيل إصابته بجلطات في الرئة

لبنان .. حزب الله يهدد بالرد بعد مقتل أحد أعضائه في غارة إسرائيلية

ترشيحاتنا

مدير شبكة المنظمات الفلسطينية: تدمير أكثر من 6000 منزل في غزة

حملة المرشح عبدالفتاح السيسي تستقبل وفد التيار الإصلاحي الحر.. تفاصيل

جيش الاحتلال: لدينا مئات الأسرى ممن هاجموا المستوطنات.. وتم إنهاء عبور السياج

نفاق وخداع وكذب ودعم لإجرام الإحتلال ضد الفلسطينيين..مهاتير محمد يهاجم أمريكا

رئيس إسرائيل: لم نشهد وفيات كثيرة لليهود في يوم واحد منذ المحرقة

الأمم المتحدة تعلق على إعلان الاحتلال الإسرائيلي بدء حصار كامل على قطاع غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون تحليل وإشاعات.. طبيب يكشف عن مفاجأة الذكاء الاصطناعي في الطب

العريس روح مع اخواته..حقيقة خناقة بلوجر مع زوجها بسبب ارتداء شقيقاته فساتين زفاف

مبهدل فرنسا ..طرق علاج البق من المنزل نهائيا

إطلالة جريئة.. جنا عمرو دياب تثير الجدل بظهورها

فيديو

لب الأرض في حركة جماعية .. العلماء: مؤشر لبيانات زلزالية

نجا من الموت.. فنان شهير يتعرض لحادث سيارة مروع

حسبي الله ونعم الوكيل.. أول رد من جوري المغربية بعد شائعات الإيدز

أماكن سقوط الأمطار اليوم .. حالة الطقس ودرجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ