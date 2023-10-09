بعد ضبط 8 أشخاص.. عقوبة صادمة تنتظر أصحاب تزوير توكيلات الانتخابية الرئاسية

علق الدكتور طارق خضر، على ضبط 8 أشخاص بـ توكيلات مزورة لمرشح محتمل للانتخابات الرئاسية.



وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "ما حديث لا يجوز أن يحدث حتى في انتخابات على مركز شباب في أي مكان وليس على انتخابات رئاسية".

وأضاف: "سيتم تطبيق العقوبة والقانون، وطبقا لقانون العقوبات فإن الشرطة تحافظ على النظام العام"، مشيرا: "ما حدث هو إخلال بالأمن العام من جانب هذا المرشح أحمد طنطاوي".

وتابع: "طبقا لقانون العقوبات فهناك صاحب المطبعة، وهناك من تم ضبطهم بالتوكيلات"، مضيفا: "صاحب المطبعة وضع أكلاشيه الهيئة الوطنية للانتخابات على رأس كل توكيل والبيانات كانت خالية، ويطبق عليه قانون العقوبات وهي السجن المشدد من 3 سنوات إلى 15 سنة، وكل من وقع على توكيل وهو يعلم أنه مزور فعقوبته من 3 سنوات إلى 10 سنوات".