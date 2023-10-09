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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. مؤتمر علمي بكلية الدراسات العليا للطفولة بالتعاون مع طب عين شمس

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بالتعاون مع قسم طب الأطفال بكلية طب عين شمس مؤتمر علمي بعنوان: "المراهقة .. هل هي مجرد مرحلة بيولوجية ونفسية واجتماعية في رحلة النضوج يوم أم حقبة من العمر خارجة عن السيطرة".

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق قائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس و نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة  هويدا الجبالي أستاذ طب الأطفال عميد كلية الدراسات العليا للطفولة  والدكتورة ايمان ذكى أستاذ طب الأطفال بكلية الطب  وبمشاركة الجمعية المصرية للإضطرابات الذهنية ورعاية الأطفال

يقام المؤتمر غداً الثلاثاء الساعة العاشرة صباحاً  بالمدرج الرئيسى لكلية الدراسات العليا للطفولة وسوف يستكمل فعاليات المؤتمر عبر الإنترنت ( أونلاين ) يوم الخميس الموافق ١٢ أكتوبر الجارى .

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