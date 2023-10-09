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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إرسال الوحدات الشيشانية.. قديروف يوجه رسالة هامة لقادة الدول الإسلامية بشأن فلسطين

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

ناشد رئيس الشيشان، رمضان قديروف، المجتمع الدولي اتخاذ قرار عادل بشأن الوضع في فلسطين، مشيرا إلي أن الوحدات الشيشانية مستعدة للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قال قديروف: "أناشد قادة الدول الإسلامية أن يشكلوا تحالفًا ويدعوا أولئك الذين تسميهم أصدقاء، أوروبا والغرب بأكمله، حتى لا يقصفوا المدنيين. نحن ندعم فلسطين".

وأشار رئيس الشيشان، إلى أنه زار إسرائيل شخصيا.

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واضاف: “لقد تعرض وفدنا المسالم لمحاولات مباشرة للاستفزاز العلني. ولذلك أدعو إلى وقف الحرب وأي شكل من أشكال تصعيد الوضع”.

إرسال الوحدات الشيشانية كقوات حفظ سلام

وقال رئيس الشيشان: ”إذا لزم الأمر، فإن قواتنا مستعدة للعمل كقوات حفظ سلام لاستعادة النظام ومواجهة أي مثيري الشغب”.

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