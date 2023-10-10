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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إخواتي الجدعان.. أحمد العوضي يشكر جمهوره بالإسكندرية على حسن الاستقبال

صدى البلد

شارك الفنان أحمد العوضي، فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من تصوير فيلمه “الاسكندراني”.

وعلق على حفاوة الاستقبال من جمهوره: "الف حمد وشكر لله علي حب اخواتي استقبال عظيم من اخواتي الاسكندرانيه الجدعان اثناء تصوير فيلم الاسكندراني الف الف الف شكر علي حبكم وحبي ليكم قد واكتر كمان الف الف شكر". 

وقال الفنان أحمد العوضي إنه سعيد بتجربة البطولة الأولى له في السينما، مع المخرج خالد يوسف من خلال فيلم "الإسكندراني"، الذي يقوم بتصويره حاليا.

وأكد أحمد العوضي على أنه حريص على تقديم عمل يلق إعجاب الجمهور، موضحا:" وأنا بشتغل بيبقى هدفي الناس تحب الفيلم في الشارع.. مش للريد كاربت والمهرجانات". 

وأشار أحمد العوضي إلى أن الجمهور سيعجب بالعمل، والأكشن والقصة التي تدور حوله، موضحا أنه يركز على عمله و"ربنا صارفله.. من حبه ربه يحبب فيه خلفه.. ولو أنا عندي جماهيرية يبقى عشان أنا راضي ربنا". 

 

 

أحمد العوضى إسكندرية الإسكندراني الفنان احمد العوضي فيلم الاسكندرانى

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